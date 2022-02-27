Студенты Аэрокоса получили на разработку подводного дрона 0,5 млн рублей

Студенты аэрокосмического колледжа СибГУ победили в конкурсе «Умник-Маринет» Фонда содействия инновациям.

Проектом занимаются студенты Александр Прудников, Матвей Данилин, Айхаана Когел, Роман Кузьмин и Данил Соколов.

Мы разработали подводные дроны, которые проводят мониторинг металлических узлов буровых установок, исследуют места, где могут происходить утечки, и передают показания специалистам в понятном виде. По сути, мы роботизировали процесс проведения технического обслуживания на нефтегазовых вышках и буровых установках, расположенных на шельфе», — рассказал Александр Прудников, студент аэрокосмического колледжа СибГУ.

Студенты создавали проект больше полугода, но ФСИ не поддержал их заявку на конкурс во время ее оформления. Студенты обратились в региональный бизнес-инкубатор КРИТБИ – это представитель фонда в нашем регионе. Там они перестроили свою модель.

Сотрудники КРИТБИ помогли молодым инноваторам перестроить бизнес-модель, поменять концепцию, нашли рынок сбыта, познакомили с потенциальным заказчиком – компанией «Газпром», а также подсказали, на какие моменты необходимо обратить внимание. Все это позволило качественно доработать проект, подать заявку на конкурс, достойно представить опытные образцы и выиграть грант от Фонда содействия инновациям», – сообщил Сергей Басистый, исполнительный директор КРИТБИ.

Читайте также