Красноярцы собрали 40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ЛДНР
До места их доставят грузовиками. Колонна уже сформирована и отправлена в приграничные районы.
Две 20-тоннын фуры, груженные гуманитарной помощью для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, которую собрали жители Красноярского края, отправились в Ростовскую область. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Среди собранного красноярцами бытовая химия, игрушки, предметы гигиены, книги, учебные и канцелярские товары, но больше всего — порядка 60% от общей массы — продукты длительного хранения.
В пункты сбора со всех уголков края поступали тонны продуктов, коробки с постельными комплектами, одеялами, а также всем, что необходимо для детей. Также финансовую помощь внесли красноярские депутаты и губернатор края. Это позволило дополнительно купить товары первой необходимости и оплатить доставку груза», — рассказали в правительстве.
К месту назначения грузовики с гуманитаркой должны прибыть через несколько дней. Сегодня же ожидается отправка еще одной партии — собранной волонтерским движением «Наши люди».
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