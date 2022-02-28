На КЭФ-2022 запланировано выступление эксперта из Сколково Павла Лукши
В рамках просветительской программы форума эксперт прочтет лекцию о вызовах и стратегии России в XXI веке.
Эксперт Центра трансформации образования СКОЛКОВО, основатель инициативы «Глобальное будущее образования» Павел Лукша, в рамках просветительской программы Красноярского экономического форума этого года, прочитает лекцию «Столетний форсайт — глобальные вызовы и поиск стратегии России в 21 веке».
В основу выступления положены результаты исследования «Столетний форсайт», которое проводилось совместно с Агентством стратегических инициатив и платформой «Национальная технологическая инициатива». Его результатом стала карта долгосрочных вызовов и вероятных решений для перехода к новому социально-экономическому укладу.
Мир находится в некой точке перелома, пересмотра модели, и не только в связи с технологическими изменениями. Прежняя модель индустриальной цивилизации себя исчерпала, она заканчивается. В ближайшие десятилетия эта модель воспроизводиться не будет. Случится серьезный пересмотр правил, по которым работает мир», — рассказал Павел Лукша.
Лекция состоится 2 марта в московской студии КЭФа. Для всех интересующихся будет доступна трансляции на сайте форума — надо лишь зарегистрироваться. Начнется она в 18:00 по красноярскому времени. Хронометраж: примерно 2 часа.
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Площадки Красноярского экономического форума будут доступны онлайн
Трансляция будет идти на сайте кэф.рф. В прямом эфире будет транслироваться все площадки КЭФ 2022: пленарное заседание, круглые столы, дискуссионные площадки.
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