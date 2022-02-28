Банк России: на территории страны карты всех платежных систем работают нормально
Несколько российских банков попали под санкции со стороны США. В связи с этим некоторые платежные сервисы стали работать с нарушениями. Красноярцы жалуются, что не могут оплатить товары и услуги.
Банк России разослал разъяснения, касающиеся работы банковских карт и платежных систем.
Карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, также работают и будут работать на всей территории России без ограничений. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны.
При этом клиенты банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции», - говорится в сообщении.
Карты банков, попавших под санкции, действуют при обычной контактной или бесконтактной оплате товаров и услуг, однако платежные сервисы ApplePay и GooglePay, Samsung Рay могут быть для них недоступны.
Платежи через эти сервисы для карт, выпущенных другими банками (Сбер, Альфа, Тинькофф и др.), могут не проходить, если POS-терминал (устройство оплаты) или онлайн-магазин обслуживаются одним из указанных выше банков», - обращают внимание в ЦБ РФ.
Регулятор и представители банков рекомендуют пользователям, особенно привыкшим к бесконтактной оплате через pay- сервисы, носить с собой «физический» пластик. Несмотря на отказ международных систем Visa и Mastercard обслуживать банки, попавшие под санкции, внутри России транзакции по этим картам проходят нормально, поскольку на территории страны их обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК).
Напомним, Минфин США ввел санкции против крупных системно значимых российских банков. Наиболее жесткие ограничения наложены на Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.
На Альфа-банк, Россельхозбанк, МКБ и Газпромбанк наложены секторальные санкции: этим кредитным учреждениям запрещено привлекать иностранное финансирование на срок дольше 14 дней.
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