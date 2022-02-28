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Туристский инфоцентр Красноярского края назвали одним из лучших в России

Туристский инфоцентр Красноярского края назвали одним из лучших в России
Иллюстрация: visitsiberia.info

В целом регион «засветился» сразу в двух номинациях. Также из Сибири отметились Кузбасс и Хакасия.

#НОВОСТИ
Туристский информационный центр Красноярского края занял вторую строчку рейтинга премии Russian Travel Awards среди подобных учреждений. Объявление призеров состоялось на этих выходных.
 
На первом в этой номинации идет «Городское туристско-информационное бюро» Санкт-Петербурга, а на третьем — информационно-туристский центр Ленинградской области.
 
Также Красноярский край получил премию в номинации «экологический туризм», став третьим после Мурманской области (первое место) и Татарстана (второе место).
 
Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards в этом году вручалась впервые. Среди ее соискателей были представители 32 регионов России, которые представили свои туристические проекты по 15 номинациям. Помимо Красноярского края в числе призеров также отметились еще две сибирские территории: Кузбасс признали первым в номинации «промышленный туризм», а Хакасию назвали лучшей территорией сувенирной туристической продукции.
 
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Автор: Петр Савельев
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