Туристский инфоцентр Красноярского края назвали одним из лучших в России
В целом регион «засветился» сразу в двух номинациях. Также из Сибири отметились Кузбасс и Хакасия.
В России возобновили продажи туров по программе туристического кэшбэка. В программе участвуют все регионы нашей страны. Для туристов подготовили более 2 млн разных предложений.
Временно руководить агентством туризма Красноярского края будет Ольга Василенко
Ольга Василенко назначена и.о. руководителя агентства по туризму Красноярского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Усс.
В Красноярском крае будут развивать школьный туризм
Красноярский край в 2022 году получит около 40 млн рублей на развитие программы школьного туризма. Она направлена на повышение доступности туризма и его популяризацию для школьников.