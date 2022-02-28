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Просчитали риски бизнеса в связи с эскалацией военных событий?

Просчитали риски бизнеса в связи с эскалацией военных событий?
Иллюстрация: pinterest.ru

Военный конфликт, в котором Россия заняла активную наступательную позицию, набирает обороты. Войны не проходят для стран-участниц бесследно. Негативные последствия неминуемы.

#МНЕНИЯ

Мы спросили у красноярских предпринимателей, насколько они просчитали риски, которые ждут их бизнес впереди.

Просчитали риски бизнеса в связи с эскалацией военных событий? 1
Константин Казарин,
директор компаний «Атомзнак», «Система»:
Точно скажу одно: просчитать последствия сейчас трудно, почти невозможно. Очевидно, что эти события ударят по экономике страны, но какова будет сила удара, непонятно. Таких событий мы еще не переживали, нет практики и опыта, чтобы делать однозначные выводы. Но и оптимизма я стараюсь не терять: мое поколение — дети перестройки, мы потенциально готовы к любому повороту событий.
 
Просчитали риски бизнеса в связи с эскалацией военных событий? 2
Наталья Зубарева,
глава крестьянского фермерского хозяйства:
У нас впереди посевная, будем сеять корма, доить коров. Как бы ни складывались геополитические процессы, у нас есть задача: кормить людей. Без вариантов. Фактически фермеры и предприятия по переработке сельхозпродукции занимаются обеспечением продовольственной безопасности страны. Чем больше мы производим молока, мяса, овощей, злаков, тем выше наша устойчивость. И меньше рисков увидеть в магазинах пустые полки. 
 
Просчитали риски бизнеса в связи с эскалацией военных событий? 3
Виктор Шалыгин,
основатель «Кухни Место»:
Нет, не просчитываю. Во-первых, перспектива военного развития событий возникла еще в декабре, когда были отверг-нуты предложения Путина о письменных гарантиях нерасширения НАТО на Восток. Во-вторых, падение спроса на мебель рынку не грозит. Как показала жизнь, дом — это то, что будет в приоритете всегда. В-третьих, смену зарубежных поставщиков мебельных материалов из-за санкций мы уже не раз проходили. Ну и санкции дают зеленый свет российским производителям, и очень скоро любой дефицит будет восполнен.
 
Просчитали риски бизнеса в связи с эскалацией военных событий? 4
Максим Багаев,
руководитель отдела продаж компании «Техномакс»:
Главные риски, которые мы видим для нашего сегмента ритейла, — это валютный курс и санкции в части запрета поставок техники. Если с первым что-либо поделать — в плане подстраховаться — сложно, то со вторым есть варианты. Наш бизнес, к счастью, не настолько зависим от конкретных марок, чтобы их нельзя было заменить. Другое дело, если под санкции попадут любые товары, использующие технологии. Ну что ж, тогда пойдем продавать вышиванки.

 

Автор: Петр Савельев
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