Просчитали риски бизнеса в связи с эскалацией военных событий?

Наталья Зубарева,

глава крестьянского фермерского хозяйства:

У нас впереди посевная, будем сеять корма, доить коров. Как бы ни складывались геополитические процессы, у нас есть задача: кормить людей. Без вариантов. Фактически фермеры и предприятия по переработке сельхозпродукции занимаются обеспечением продовольственной безопасности страны. Чем больше мы производим молока, мяса, овощей, злаков, тем выше наша устойчивость. И меньше рисков увидеть в магазинах пустые полки.

Виктор Шалыгин,

основатель «Кухни Место»:

Нет, не просчитываю. Во-первых, перспектива военного развития событий возникла еще в декабре, когда были отверг-нуты предложения Путина о письменных гарантиях нерасширения НАТО на Восток. Во-вторых, падение спроса на мебель рынку не грозит. Как показала жизнь, дом — это то, что будет в приоритете всегда. В-третьих, смену зарубежных поставщиков мебельных материалов из-за санкций мы уже не раз проходили. Ну и санкции дают зеленый свет российским производителям, и очень скоро любой дефицит будет восполнен.