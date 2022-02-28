На КЭФе обсудят развитие бизнеса и экономики в условиях введенных санкций

Новые вызовы, вставшие перед бизнесменами и политиками, найдут отражение в повестке форума.

Участники Красноярского экономического форума 2022 года обсудят проблематику новых экономических условий в России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый заместитель Губернатора Красноярского края — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.

Фактически он [форум] станет первой крупной площадкой, где бизнес и власть смогут обсудить как действовать в новых экономических условиях. Как продолжать действующие проекты и развивать новые в условиях введённых санкций. Какие меры поддержки ждёт бизнес и общество от власти», — написал Пономаренко.

По его мнению, вопрос развития Сибири как опорной территории экономики страны сейчас стал еще более актуальным.

Наверняка возникнут разговоры на тему: „Зачем проводить форум в такое непростое время?“. А на мой взгляд, именно сейчас форум необходим как никогда», — уверен глава администрации губернатора края.

Напомним, что Красноярский экономический форум в 2022 года пройдет со 2 по 4 марта. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Также планируются включения из других российских и зарубежных городов.

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