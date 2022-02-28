Роль Красноярска в олимпийской истории

Красноярск сыграл важную роль в нынешней зимней Олимпиаде. Хотя спортсмены, выступающие за край, остались без медалей, и нам, болельщикам, порой было очень обидно. Но это спорт. И олимпийское везение.

Несмотря на утверждение, что спорт должен оставаться вне политики, реальность предлагает другую версию событий. Российская делегация вновь отправилась на Игры без флага, гимна и с рядом ограничений по применению национальной символики. Однако болельщики сумели выжать из лимона лимонад: неофициальным гимном сборной Олимпийского комитета России (ROC) стала композиция группы Queen «We Will Rock You».

В общей сложности российская сборная поставила рекорд: впервые в новейшей истории завоевано 32 медали (по итогам домашней Олимпиады в Сочи их было 30). Есть ли среди них красноярская награда и сколько могло их быть, вопрос дискуссионный.

Сколько вообще красноярских спортсменов соревновались на Олимпиаде-2022?

Изначально в составе олимпийской сборной было заявлено 20 атлетов, представляющих Красноярский край.

Бобслей — Максим Андрианов, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Надежда Сергеева.

Скелетон — Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Юлия Канакина.

Фристайл — Любовь Никитина, Никита Новицкий, Кирилл Сысоев, Елизавета Понкратова.

Санный спорт — Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Конькобежный спорт — Виктор Муштаков.

Сноуборд — Дмитрий Логинов, Кристина Пауль, Александра Паршина.

Хоккей — Дарья Гредзен, Екатерина Добродеева, Валерия Павлова.

Однако буквально в последний момент к ним добавился еще атлет из Минусинска — бобслеист Владислав Жаровцев, который заменил коллегу по сборной, заболевшего коронавирусом. Таким образом, красноярцев (спортсменов, выступающих за Красноярский край) стало 21. Практически каждый десятый — член олимпийской сборной! Вряд ли какой-то другой регион (кроме Москвы) может похвастаться столь солидным представительством.

В олимпийскую сборную отобрались звезды Универсиады-2019: Кристина Пауль, добывшая первое красноярское золото студенческих Игр, Любовь Никитина, ставшая серебряным призером. И хотя на пекинской Олимпиаде девчонкам не повезло, сам факт того, что они оказались на соревнованиях такого уровня и вышли в финальную часть — уже большое достижение. Особенно в сравнительно молодых для России видах спорта. В олимпийскую сборную отобрались звезды Универсиады-2019: Кристина Пауль, добывшая первое красноярское золото студенческих Игр, Любовь Никитина, ставшая серебряным призером. И хотя на пекинской Олимпиаде девчонкам не повезло, сам факт того, что они оказались на соревнованиях такого уровня и вышли в финальную часть — уже большое достижение. Особенно в сравнительно молодых для России видах спорта.

К слову об Универсиаде-2019: именно на этих Играх громко заявил о себе биатлонист Эдуард Латыпов, выигравший единственную личную медаль Олимпиады-2022 в Пекине в этом виде спорта. В Красноярске он стал и золотым, и серебряным, и бронзовым призером. На нашей Универсиаде ярко выступила биатлонистка Ирина Казакевич — две серебряные награды; именно эти соревнования помогли ей пробиться на уровень Кубка мира.

Совершенно особую роль Красноярск сыграл и в судьбе сборной по фигурному катанию: предолимпийские сборы наших спортсменов проходили в Красноярске, на льду, который для многих фигуристов за последние три года стал практически родным. Наверное, еще и поэтому красноярские болельщики так переживали за спортсменов, выступающих в этом виде. Как личную трагедию восприняли скандал вокруг Камилы Валиевой, широко праздновали победу Анны Щербаковой и отмечали уникальные прыжки Александры Трусовой. По данным одного из телеком-операторов, соревнования по фигурному катанию стали у жителей края вторыми по популярности (после хоккея).

Да и в хоккее красноярцы показали характер и мастерство. Во-первых, отличились наши девушки. Путь женской сборной на Олимпиаде не был простым: чего стоит только матч с канадками, который отметился истерикой соперниц, переживавших за результаты ковид-тестов и заставивших всех играть в медицинских масках. Но команде удалось выйти из группы и попасть в четвертьфинал, где наши девчонки все же уступили сборной Швейцарии. Сами обидчицы на Олимпиаде стали четвертыми, а первые три места заняли Канада, США и Финляндия — все наши соседи по группе.

Но больше всего красноярские болельщики переживали за мужскую сборную. Да, за серебро обидно, но за роль красноярца в хоккейной истории — радостно. Полуфинал со шведами складывался так, что в городских аптеках едва не закончились запасы валидола: победитель определялся в серии буллитов. Решающую шайбу забил железногорец Арсений Грицюк, воспитанник красноярского «Сокола». Можно сказать, именно он вывел сборную в полуфинал (а шведы в итоге вообще остались без медалей). И хотя формально Арсений как игрок омского «Авангарда» не входит в сборную Красноярского края, все равно мы знаем: наш это человек!

Серебряным призером Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал железногорец Арсений Грицюк. Формально он не входит в состав делегации Красноярского края, поскольку является игроком омского ХК «Авангард». Воспитанник красноярского ХК «Сокол». В полуфинальном матче с командой Швеции в серии буллитов он забил решающий гол.

Чисто красноярская трагедия разыгралась на соревнованиях по сноуборду. В одном заезде сошлись опытный Вик Уайлд, который несколько лет жил, тренировался в Красноярске и представлял наш регион на счастливой для себя Олимпиаде в Сочи, и молодой дивногорский спорт-смен Дмитрий Логинов, который пришел в сноуборд, вдохновленный примером русского американца.

В 1/8 финала параллельного гигантского слалома Дмитрию не повезло: в начале дистанции он отстал от коллеги-соперника, а потом выехал за пределы трассы. А Вик Уайлд дошел до полуфинала и в состязании за третье место добавил к своим двум сочинским золотым медалям бронзу Пекина.

Вот за кого особенно обидно, так это за скелетониста Александра Третьякова — одного из самых опытных спортсменов в олимпийской сборной. Впервые на играх такого уровня Александр дебютировал в Турине в 2006 году, в Ванкувере взял бронзу, в Сочи — золото. Олимпиаду в Корее Третьяков был вынужден пропустить из-за санкций в отношении российских спортсменов, хотя доказал свою чистоту. И на этой Олимпиаде остановился в шаге от пьедестала — на четвертом месте, проиграв сопернику в сумме 0,22 секунды. Деревянная медаль — так часто называют четвертое место спортсмены.

На встрече с губернатором Александром Уссом Третьяков отметил: «Мы потратили огромное количество сил и энергии на подготовку к этим Играм, и мы, безусловно, чувствовали поддержку красноярцев: на протяжении всех дней нам писали и звонили. Мы надеемся, что наши результаты мотивируют юных спортсменов и станут импульсом для дальнейшего развития спорта в регионе и стране».

Наталья Кобец