Читайте «Деловой квартал» на Красноярском экономическом форуме

Первый в этом году номер «ДК» готовился специально к КЭФ. Часть тиража будет представлена на площадках форума, часть – отправлена по адресной рассылке, часть – выложена в ресторанах города.

В номере есть навигатор по самым интересным, на наш взгляд, площадкам форума, мнения предпринимателей о том, чем интересен КЭФ и другие подобные мероприятия.

Два ключевых интервью номера – с новым министром экономики и регионального развития Анной Гарнец и директором аэропорта Красноярск Андреем Метцлером. А также аналитические и обзорные материалы о краевой экономике и ее флагманах.

Лицо с обложки – основатель Клиники лазерной микрохирургии глаза Наталья Олюнина, мы поговорили о рынке частной медицины, о новых технологиях и их доступности.

«Гвоздь» номера – спецпроект «ДК» «Удивительное рядом»: абсолютно субъективный рейтинг людей и компаний, которые удивили и даже изумили нашу редакцию.

И конечно, рекомендации наших экспертов по маркетингу, стилю, корпоративной культуре и другим важным сферам жизни предпринимателя.

ПДФ-версию можно полистать тут.