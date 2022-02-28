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Ключевая ставка ЦБ выросла до 20% — курс валют в красноярских банках пошел вверх

Ключевая ставка ЦБ выросла до 20% — курс валют в красноярских банках пошел вверх
Иллюстрация: pixabay.com

Центробанк принял решение о рекордном увеличении ключевой ставки — сразу более чем вдвое.

#НОВОСТИ
С 28 февраля 2022 года ключевая ставка Банка России составляет 20%. Такое решение принял Совет директоров организации. До этого она составляла 9,5%.
 
Такой шаг в Центробанке объясняют изменениями внешний условия для российской экономики.
Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — сказано в сообщении ЦБ.
Красноярские банки уже отреагировали на нововведение Банка России — ставки по кредитам и депозитам (они зависят от ключевой ставки) пока не изменились, а вот валюта начала дорожать. При курсе ЦБ в 83,5 рубля за доллар и 93,6 рубля за евро, минимальная цена продажи (банком) долларов в Красноярске сейчас составляет 110 рублей, а евро — 126 рублей. Покупают же банки валюту максимум по 96,5 рубля и 107,3 рубля соответственно.
 
Ключевая ставка ЦБ выросла до 20% — курс валют в красноярских банках пошел вверх 1
 
Как сообщает Interfax, торги на Московской бирже сегодня будут вестись в 76,145 — 90,00 по паре рубль-доллар и 85,6150 — 101,1925 по паре рубль-евро. При этом, границы ценового коридора обещают автоматически не менять.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте», — говорят в Центробанке.
Автор: Петр Савельев
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