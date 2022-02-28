ЦБ РФ: ставки по кредитам для розничных клиентов не изменятся
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила с официальным заявлением о мерах, которые принимает регулятор для сохранения устойчивости экономики и сохранения баланса.
Одной из таких мер, вызвавшей шок у заемщиков, стало повышение ключевой ставки одномоментно с 9,5% до 20%.
Условия для российской экономики существенно поменялись, и это требует от нас широкого спектра инструментов для поддержания стабильности», - объяснила глава ЦБ.
Она отметила, что кроме защиты банков и сохранения их устойчивости ЦБ принимает и меря для сохранения сбережений граждан, в частности, повышение ключевой ставки и, как следствие, ставок по депозитам, должно нивелировать инфляционные риски. Кроме того, банкам рекомендовано не штрафовать заемщиков, если их финансовое положение ухудшилось, и идти на реструктуризацию кредитов.
Отдельно Эльвира Набиуллина остановилась на вопросе повышения ставок по уже выданным кредитам. Она отметила, что изменение процентной ставки возможно только по тем кредитам, где оно предусмотрено договором.
В рознице почти нет кредитов с плавающими ставками: в ипотеке таких нет вообще, в сфере потребительского кредитования минимум. Я хотела бы подчеркнуть: по действующим кредитам с фиксированными ставками банки не вправе изменять условия», - заявила глава ЦБ РФ.
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