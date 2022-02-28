«Не нужно паники»: директор DNS пообещал снизить цены

Г-н Алексеев сообщает, что

Не нужно устраивать паники — никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены».

Тем не менее, гендиректор ДНС не исключил, что цены будут расти соразмерно западным санкциям — неизвестно, как будет проходить поставка большей части товаров.

Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность».

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