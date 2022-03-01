15 лет за фейки о военных предложили давать в Госдуме РФ

Инициатива принадлежит председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву. В закон она пока не оформлена.

За распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных на Украине может быть введена уголовная ответственность. С такой инициативой выступил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев.

Мы фиксируем огромное количество, просто вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции, о количестве потерь и т.д. Понятно, что большинство из них генерируется на Украине. Тем не менее, они охотно распространяются целым рядом российских СМИ, а также пользователями в соцсетях», — цитирует депутата РИА Новости.

Степень ответственности за подобные действия будет зависеть от разных факторов. Максимальный срок, который предлагает Пискарев, — 15 лет лишения свободы.

[Распространение заведомо ложной информации] с использованием интернета — более жесткая ответственность, группой лиц — еще более жесткая ответственность, повлекшая последствия — до 15 лет лишения свободы. Это, на мой взгляд, справедливо, мы защитим наши вооруженные силы», — сказал он в интервью Первого канала.

В законопроект инициатива пока не оформлена. Но, как пишет ТАСС, со ссылкой на Пискарева, спикер Госдумы Вячеслав Володин ее поддержал.

Сегодня Вячеслав Викторович Володин одобрил наше предложение разработать законопроект. Мы приступили к его реализации, чтобы предусмотреть в законе, в УК уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил», — цитирует агентство слова депутата.

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