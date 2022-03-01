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15 студентов из Красноярска получат именную стипендию Потанина

15 студентов из Красноярска получат именную стипендию Потанина
Автор фото: Gerd Altmann . Иллюстрация: pixabay.com

Фонд Потанина объявил имена победителей стипендиального конкурса, направленного на поддержку лучших студентов магистратуры из числа 75 вузов-участников Стипендиальной программы.

#НОВОСТИ

Среди победителей конкурса – 13 студентов Сибирского федерального университета и 2 студента Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва. Всего в конкурсе участвовали 5707 человек, во второй – очный – тур прошли 2000 магистрантов.

Второй год очный этап стипендиального конкурса проходит в режиме онлайн, и, как ни парадоксально, такой формат помог нам стать еще ближе друг к другу. В цикле 2021/22 был даже поставлен своеобразный рекорд – на одном из отборов впервые встретились студенты из 45 вузов и 19 городов. Мы очень ценим атмосферу командной работы и взаимовыручки, задавшую новую планку проведения конкурсов. Участники отборов уже объединили усилия в работе над социальными проектами в своих городах», - говорит генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Расширилось количество направлений, по которым обучаются стипендиаты конкурса, в этом году их 108. В число новых программ обучения, представленных в конкурсе, вошли: градостроительство, ракетные комплексы и космонавтика, торговое дело, регионоведение России, телевидение, археология, физическая культура, физическая культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья, социально-культурная деятельность, искусство костюма и текстиля, а также лесное дело. А самыми популярными направлениями обучения среди победителей конкурса стали менеджмент (47), экономика (37), физика (35), биология (32).

Победители будут получать ежемесячную стипендию Благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 25 тыс. рублей, начиная с февраля 2022 года до окончания их обучения в магистратуре.

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Автор: Петр Савельев
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