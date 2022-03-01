«Норникель» пошел за кадрами на Урал
Компания открыла центр по подбору персонала в Орске. Здесь много кадров с необходимой металлургам квалификацией.
Орск — это одна из ключевых промышленных площадок. До недавнего времени здесь работало никелевое производство, аналогичное норильскому. Поэтому в городе проживает немало высвободившихся специалистов с квалификацией необходимой „Норникелю“», — прокомментировали в компании выбор места.
Активный найм персонала мы начали еще в 2021 году. Компания развивается, строит новые мощности и реализует крупные проекты. Поэтому мы приглашаем на работу соискателей из разных городов и регионов страны, готовых к переезду и работе вахтовым методом в Норильске», — говорит вице-президент «Норникеля» по кадровой политике Дарья Крячкова.
В 2021 году мы привлекли на работу более 1 500 новых иногородних сотрудников, а в 2022 году открываем еще более 5 000 вакансий. Мы делаем все возможное, чтобы сотрудникам было интересно и комфортно приезжать на работу на предприятия компании: речь идет не только про увеличение заработной платы, но и про создание условий для комфортного проживания в городах присутствия компании», — рассказала Крячкова.
„Норникель“ заинтересован в привлечении лучших кадров в Норильск, где сейчас реализуются крупные инвестиционные проекты государственного масштаба. Для их воплощения компании нужны дополнительные силы. Мы не только готовы обеспечить стабильной работой высокопрофессиональных специалистов, но и хорошо вознаграждать за нее. К примеру, с этого года в компании на 20% повышен размер заработной платы», — говорит директор центра кадрового сопровождения Заполярного филиала «Норникеля» Наталия Варницына.
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