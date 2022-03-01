«Норникель» пошел за кадрами на Урал

Компания открыла центр по подбору персонала в Орске. Здесь много кадров с необходимой металлургам квалификацией.

В Орске начал работать центр по подбору персонала «Норникеля». Это первый подобный центр, который компания открыла за пределами Норильска, сообщает ее пресс-служба.

Орск — это одна из ключевых промышленных площадок. До недавнего времени здесь работало никелевое производство, аналогичное норильскому. Поэтому в городе проживает немало высвободившихся специалистов с квалификацией необходимой „Норникелю“», — прокомментировали в компании выбор места.

В новом центре желающие трудоустроиться в «Норникель» не только смогут получить информацию о предприятиях, вакансиях и условиях работы в компании, но и в интерактивном формате познакомиться с производством, передовыми технологиями и масштабными проектами, на которых им предстоит работать. Само собой, здесь же можно подать резюме и заполнить анкету соискателя.

Активный найм персонала мы начали еще в 2021 году. Компания развивается, строит новые мощности и реализует крупные проекты. Поэтому мы приглашаем на работу соискателей из разных городов и регионов страны, готовых к переезду и работе вахтовым методом в Норильске», — говорит вице-президент «Норникеля» по кадровой политике Дарья Крячкова.

В Норильске аналогичный центр работает уже больше семи месяцев. За это время в него обратилось более 3 200 норильчан, более 2 500 из них приняты к рассмотрению на открытые вакансии, а почти 500 человек уже трудоустроены.

В 2021 году мы привлекли на работу более 1 500 новых иногородних сотрудников, а в 2022 году открываем еще более 5 000 вакансий. Мы делаем все возможное, чтобы сотрудникам было интересно и комфортно приезжать на работу на предприятия компании: речь идет не только про увеличение заработной платы, но и про создание условий для комфортного проживания в городах присутствия компании», — рассказала Крячкова.

В планах «Норникеля», открыть еще несколько подобных центров в других городах России. В 2022 году компания собирается нанять порядка 6 000 иногородних специалистов.

„Норникель“ заинтересован в привлечении лучших кадров в Норильск, где сейчас реализуются крупные инвестиционные проекты государственного масштаба. Для их воплощения компании нужны дополнительные силы. Мы не только готовы обеспечить стабильной работой высокопрофессиональных специалистов, но и хорошо вознаграждать за нее. К примеру, с этого года в компании на 20% повышен размер заработной платы», — говорит директор центра кадрового сопровождения Заполярного филиала «Норникеля» Наталия Варницына.

Читайте также:

«Зеленым курсом»: как реализуются основные экопроекты «Норникеля» Принятая в прошлом году новая экологическая стратегия компании насчитывает сотни различных мероприятий по многим направлениям. Ряд из них уже запущены и дали первые результаты.

«Норникель» определился с инвестпланами на 2022 год

Совет директоров компании утвердил бюджет 2022 года. В нем отражены все аспекты новой стратегии концерна.

Работа на перспективу — зачем бизнесу договариваться с коллективом

«Деловой квартал» разбирался, что такое коллективный договор, какие предприятия пользуются этим инструментом и какие преимущества получают от него.

В Норильске стартует беспрецедентный по масштабам проект реновации

Представителям строительной отрасли региона презентовали проект готовящейся реновации Норильска в формате роуд-шоу. Рассказываем подробности.