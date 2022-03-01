Правительство России направит деньги «большого» спорта на малые объекты

Россию лишили права проводить финал Лиги чемпионов, этап Гран-при «Формулы-1», Всемирную шахматную Олимпиаду, Молодежный чемпионат мира по хоккею и другие соревнования.

На итоговом заседании коллегии Минспорта России вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что деньги, запланированные на проведение больших спортивных событий, будут направлены на развитие массового спорта в стране, сообщает официальный телеграм-канал Правительства России.

В частности, будут построены спортивные объекты в шаговой доступности, в 2022 году планируется открыть свыше 100 спортивных объектов в более чем 50 регионах. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» 84 региона получат 2,4 млрд рублей на создание 110 «умных» спортивных площадок.

При этом правительство по-прежнему намерено обеспечить максимальное участие российских спортсменов в международных чемпионатах, в связи с чем особое внимание будет уделяться взаимодействию со странами СНГ, БРИКС и ШОС.

Напомним, Молодежный чемпионат мира по хоккею должен был состояться в 2023 году в Новосибирске и Омске. А чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году должен был принимать в том числе Красноярск. Для этого был проведен кампремонт Дворца спорта имени Дворкина. Как заявили в правительстве края, спортивный объект будет востребован.

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