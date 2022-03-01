Губернатор Усс отменил режим QR-кодов и ввел другие послабления

Александр Усс, губернатор Красноярского края подписал указ, отменяющий обязанность предъявления QR-кодов при посещении общественных мест.

Куаркоды больше нет необходимости предъявлять при посещении:

объектов торговли,

спортивных, культурных мероприятий,

фитнес-залов,

парикмахерских,

салонов красоты,

организаций общественного питания,

кинотеатров,

конгрессных, выставочных и иных предприятий и учреждений.

Кроме того, отменяются ограничения по заполняемости залов на спортивных и культурных мероприятиях.

Отменяется режим самоизоляции для не вакцинированных граждан старше 60 лет.

Данные изменения согласованы с главным санитарным врачом края и вступают в силу с завтрашнего дня.

Подробности — в ближайшее время на официальном портале органов государственной власти края.

Ранее в своем ТГ-канале Дмитрий Горяев главный санитарный врач региона сообщал, что

в Красноярском крае продолжает снижаться заболеваемость ковидом и реже выявляется омикрон. По этой причине сейчас готовятся предложения губернатору края об отмене значительной части действующих ограничений».

Напомним, что сегодня в Новосибирской области уже отменили QR-коды в общепите, аквапарках, зоопарках и фитнес-центрах.

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