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Губернатор Усс отменил режим QR-кодов и ввел другие послабления

Губернатор Усс отменил режим QR-кодов и ввел другие послабления
Иллюстрация: myseldon.com

Александр Усс, губернатор Красноярского края подписал указ, отменяющий обязанность предъявления QR-кодов при посещении общественных мест.

#НОВОСТИ

Куаркоды больше нет необходимости предъявлять при посещении:

  • объектов торговли,
  • спортивных, культурных мероприятий,
  • фитнес-залов,
  • парикмахерских,
  • салонов красоты,
  • организаций общественного питания,
  • кинотеатров,
  • конгрессных, выставочных и иных предприятий и учреждений.

Кроме того, отменяются ограничения по заполняемости залов на спортивных и культурных мероприятиях.

Отменяется режим самоизоляции для не вакцинированных граждан старше 60 лет.

Данные изменения согласованы с главным санитарным врачом края и вступают в силу с завтрашнего дня.

Подробности — в ближайшее время на официальном портале органов государственной власти края.

Ранее в своем ТГ-канале Дмитрий Горяев главный санитарный врач региона сообщал, что

в Красноярском крае продолжает снижаться заболеваемость ковидом и реже выявляется омикрон. По этой причине сейчас готовятся предложения губернатору края об отмене значительной части действующих ограничений».

Напомним, что сегодня в Новосибирской области уже отменили QR-коды в общепите, аквапарках, зоопарках и фитнес-центрах.

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Автор: Петр Савельев
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