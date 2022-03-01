Губернатор Усс отменил режим QR-кодов и ввел другие послабления
Александр Усс, губернатор Красноярского края подписал указ, отменяющий обязанность предъявления QR-кодов при посещении общественных мест.
Куаркоды больше нет необходимости предъявлять при посещении:
- объектов торговли,
- спортивных, культурных мероприятий,
- фитнес-залов,
- парикмахерских,
- салонов красоты,
- организаций общественного питания,
- кинотеатров,
- конгрессных, выставочных и иных предприятий и учреждений.
Кроме того, отменяются ограничения по заполняемости залов на спортивных и культурных мероприятиях.
Отменяется режим самоизоляции для не вакцинированных граждан старше 60 лет.
Данные изменения согласованы с главным санитарным врачом края и вступают в силу с завтрашнего дня.
Подробности — в ближайшее время на официальном портале органов государственной власти края.
Ранее в своем ТГ-канале Дмитрий Горяев главный санитарный врач региона сообщал, что
в Красноярском крае продолжает снижаться заболеваемость ковидом и реже выявляется омикрон. По этой причине сейчас готовятся предложения губернатору края об отмене значительной части действующих ограничений».
Напомним, что сегодня в Новосибирской области уже отменили QR-коды в общепите, аквапарках, зоопарках и фитнес-центрах.
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