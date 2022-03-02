КЭФ или не КЭФ? Вот в чем вопрос…

Посещение экономических и отраслевых диалоговых площадок занимает особое место в деловом календаре представителей бизнеса. Высокая «форумная» насмотренность экспертов позволяет найти, что отличает КЭФ

Виктор Зубарев,

депутат Государственной думы, советник президента общественной организации «Деловая Россия»: депутат Государственной думы, советник президента общественной организации «Деловая Россия»:

— Последние два года по известным причинам основной формат участия в различных мероприятиях — видеоконференция. Конечно, в моем случае речь идет не о бизнес-форумах, а о площадках, так или иначе связанных с законодательными новациями, с федеральными инициативами: это необходимо для качественной и эффективной работы в думском комитете по бюджету. Всегда полезно послушать мнения коллег по депутатскому корпусу и экспертов.

Выделю прошедший в начале февраля форум «Деловой России» с участием главы государства Владимира Путина. Наряду с предложениями по улучшению ситуации в экономике от предпринимательского сообщества прозвучало немало социальных инициатив. Например, о необходимости создания программы борьбы с сахарным диабетом. Им болеют миллионы россиян, и им должна оказываться вся необходимая помощь. Президент эту инициативу поддержал.

Что касается Красноярского форума, то он для страны уникален. Это сибирский форум — по повестке и по характеру. Других таких площадок для обсуждения проб-лем будущего нашего округа в стране просто нет.

Евгений Никитин,

генеральный директор РУСАЛа: генеральный директор РУСАЛа:

— Мы всегда участвуем в ключевых событиях, которые формируют смыслы, цели и векторы развития российской экономики. Для Сибири это несомненно Красноярский экономический форум. Именно в Енисейской Сибири и рядом сосредоточены наши ключевые производства. Здесь мы строим новые заводы и начинаем экологическую перестройку четырех действующих предприятий, о которой, кстати, мы объявили как раз на прошлом КЭФ. Речь идет о заводах в Красноярске, Братске, Новокузнецке и Шелехове, где на месте существующих производств появятся современные, с самыми «зелеными» технологиями.

Но ESG-повестка, заявленная как ключевая тема КЭФ, — это не только экологическая составляющая. Считаем важным обсудить и вопросы развития социальной инфраструктуры. Миссия РУСАЛа состоит в том, чтобы сделать жизнь людей в регионах, особенно в малых городах и поселках, привлекательной и комфортной. Поэтому мы вкладываем значительные инвестиции в городскую инфраструктуру и социальные объекты. Именно в этом проявляется ценностный подход к ведению бизнеса, в котором мы видим будущее РУСАЛа, Сибири и российской экономики.

Наталья Потапова,

управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае: управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае:

— Доводилось бывать на крупнейших российских форумах. Не употребляю в их отношении определение «экономический», потому что они уже давно не про экономику. На мой взгляд, в последние годы экономические дискуссионные площадки стали в большей степени светско-деловыми мероприятиями, где лицами форума становятся даже тиктокеры.

КЭФ же за всю свою историю не утратил экономической составляющей и, что не менее важно, актуальности: ежегодно в повестку заявляются самые злободневные на данный момент проблемы.

Нынешний форум, например, ориентирован на поиск решений в таких важных для края и страны вопросах, как экология, «зеленая» экономика, применение принципов ESG.

А вообще, я за любой кипиш, но только если ориентиры там не на масштаб или престиж, а на запросы целевой аудитории. И поэтому иногда камерное мероприятие для меня более ценно, чем многочисленная тусовка.

С удовольствием участвую в отраслевых конференциях, городских форумах. Несмотря на то что в первую очередь являюсь банкиром, своей задачей также вижу обозначение важных для людей городских проблем и свое видение выхода из них.

Илья Ильин,

председатель Совета директоров ГК «Кашалот»:

— Группа компаний «Кашалот» представляет достаточно узкий и специализированный рынок по обращению с отходами. Для нас большую значимость имеют, конечно, тематические встречи. Я регулярно принимаю участие в профессиональных отраслевых обсуждениях в Москве и Санкт-Петербурге, участвую в мероприятиях, организованных профильными ассоциациями. Но там в центре внимания исключительно вопросы управления отходами: переработка, включение разных расходов рекуператоров в тариф, система раздельного сбора.

Красноярский экономический форум — это возможность для бизнеса поговорить о трендах и общеполитических вопросах. Далеко не все идеи, озвученные в рамках КЭФ, находят отражение в конкретных решениях. Но лично для меня форум ценен контактами. Здесь можно познакомиться с возможными партнерами, обменяться контактами, получить обратную связь. Для среды, для бизнес-сообщества это важно. Любой бизнес не может жить в вакууме, не смотря в глаза людям, принимающим важные решения.

Роман Гольдман,

генеральный директор Goldman Group:

— Сегодня наш статус таков, что организаторы больших бизнес-мероприятий и отраслевых форумов сами приглашают нас к участию. Зачастую мы на таких площадках выступаем хедлайнерами. Речь об экономических и инвестиционных проектах, в которых мы активно задействованы и которые являются прорывными для российского рынка. Международный бизнес привлекают наши разработки в аграрной сфере и foodtech. Так, мы являемся единственными в Сибири персонально приглашенными участниками международных выставок WorldFood и ProdExpo. Красноярский экономический форум нам, безусловно, интересен: именно здесь агрегированы ключевые стратегические проекты развития Енисейской Сибири и всего макрорегиона, способные оказать прямое влияние на экономику страны.

Олег Сипетый,

сооснователь и член Совета директоров торговой сети «Командор»: сооснователь и член Совета директоров торговой сети «Командор»:

— Большие бизнес-форумы, в первую очередь отраслевые: Retail business Russia от BBCG, Redis Retail Innovation, «Академия ритейла» при МГУ на площадке корпоративного университета Сбербанка — мой любимый формат общения. Такие события позволяют соотнести свою личную стратегию и стратегию компании с теми трендами, что создаются в мировом и страновом масштабе. В одной точке единовременно собираются люди, создающие успешные продукты и компании, чтобы думать в будущее. Это масштабный, вдохновляющий меня уровень мышления. Я и в ежедневном управлении стратегией компании живу на полтора года вперед, но бизнес-мероприятия, где встречаешь сразу множество людей из своей среды, которые делятся видением, кейсами, решают похожие задачи, — это каждый раз как прыжок в точку, откуда ты еще не смотрел на свой бизнес и, может, еще долго и не посмотрел бы, если б не эти встречи.

Кроме отраслевых форумов я люблю посещать и такие события, как, например, всемирная выставка ЭКСПО, которая проходит раз в пять лет и где сразу можно увидеть и крупнейшие мировые достижения, и вызовы, с которыми сталкивается мир, и пути их решения. В этом году мы были на ЭКСПО в Дубае, девиз которой — «Объединяя умы, создавая будущее». И это было грандиозно. В рамках Дубайской ЭКСПО, например, кроме самой выставки, проходит обширная деловая и культурная программа. Мы семьей посетили Российский культурный форум. Не представляю, где бы еще я пообщался с хореографом Азарием Михайловичем Плисецким — представителем династии Плисецких, который рассказал мне, как с нуля создавал балет на Кубе. Дубайский криптофорум, где было совершенно ошеломляющее количество посетителей самых разных возрастов и наций, — наглядная демонстрация интереса к этой теме во всем мире.

Красноярский экономический форум проходит на нашей территории и объединяет власть и бизнес общей целью — создавать будущее, учитывающее интересы людей, живущих на территории нашего региона, а значит, касающееся всех нас. Здесь мне особенно интересны студенческие форсайт-сессии: молодежь думает совсем иначе, чем мы, и это очень интересно, ведь им и воплощать эти планы. На КЭФ можно увидеть и всех своих, то есть местных, бизнес-коллег, и представителей других территорий, заинтересованных инвестировать сюда. Это полезно и для взаимодействия с партнерами, и для понимания общего вектора развития региона и своем месте в нем.

Проект подготовили:

Евгений Волошинский, Наталья Кобец,

Наталья Повольнова