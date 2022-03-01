Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.03
91,74
102,91
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Запаса продуктов в Красноярском крае хватит на 70 дней

Запаса продуктов в Красноярском крае хватит на 70 дней
Иллюстрация: twitter

Александр Походин, вице-министр сельского хозяйства и торговли края, сообщил, что продуктов хватит минимум на 70 ближайших дней, и закупаться впрок не надо.

#НОВОСТИ

В истории нашего народа было много экстремальных ситуаций, когда запасы нас действительно выручали. Но хочу предупредить: запасов у нас достаточно. По меньшей мере запас создан на 70 дней, он постоянно пополняется. Оснований беспокоиться о том, хватит или нет нам продуктов питания, у нас нет. Россия — самодостаточная страна по части продовольствия. Может быть, за исключением каких-то южных фруктов, которые к нам поставляются с территории КНР, среднеазиатских государств. Я не думаю, что эти продукты являются такими необходимыми» — заявил вице-министр. 

Г-н Походин пояснил, что министерство внимательно отслеживает цены и какого-то резкого роста цен на продукты питания сейчас нет. По его словам, ведомство отслеживает 24 позиции основных продуктов питания, которые определены постановлением Правительства РФ, мониторинг цен ведется ежедневно. Потому что вся эта продукция — наша, и смысла и оснований повышать цены на эти товары нет, — пояснил Походин.

Красноярцы сообщают, что не смотря на тотальную отмену скидок полки в оптовых гипермаркетах сметают очень активно и полупустые полки ничем не прикрыть. Особенно это касается импортных алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что крупнейшие импортеры и дистрибьюторы алкоголя — Simple и Luding — полностью остановили отгрузки в связи с обвалом национальной валюты. «Критическим» для своего бизнеса они месяц назад называли курс 90 рублей за евро.

Читайте также

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В частный сектор Красноярска решили вернуть электроотоплениеВ частный сектор Красноярска решили вернуть электроотопление
  • Банк России: на территории страны карты всех платежных систем работают нормальноБанк России: на территории страны карты всех платежных систем работают нормально
  • Красноярский край назвали лидером экотуризмаКрасноярский край назвали лидером экотуризма
  • Сенатор Клишас: «Отмена моратория на смертную казнь невозможна»Сенатор Клишас: «Отмена моратория на смертную казнь невозможна»
  • Красноярцы собрали 40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ЛДНРКрасноярцы собрали 40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ЛДНР
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.