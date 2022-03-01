Запаса продуктов в Красноярском крае хватит на 70 дней

Александр Походин, вице-министр сельского хозяйства и торговли края, сообщил, что продуктов хватит минимум на 70 ближайших дней, и закупаться впрок не надо.

В истории нашего народа было много экстремальных ситуаций, когда запасы нас действительно выручали. Но хочу предупредить: запасов у нас достаточно. По меньшей мере запас создан на 70 дней, он постоянно пополняется. Оснований беспокоиться о том, хватит или нет нам продуктов питания, у нас нет. Россия — самодостаточная страна по части продовольствия. Может быть, за исключением каких-то южных фруктов, которые к нам поставляются с территории КНР, среднеазиатских государств. Я не думаю, что эти продукты являются такими необходимыми» — заявил вице-министр.

Г-н Походин пояснил, что министерство внимательно отслеживает цены и какого-то резкого роста цен на продукты питания сейчас нет. По его словам, ведомство отслеживает 24 позиции основных продуктов питания, которые определены постановлением Правительства РФ, мониторинг цен ведется ежедневно. Потому что вся эта продукция — наша, и смысла и оснований повышать цены на эти товары нет, — пояснил Походин.

Красноярцы сообщают, что не смотря на тотальную отмену скидок полки в оптовых гипермаркетах сметают очень активно и полупустые полки ничем не прикрыть. Особенно это касается импортных алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что крупнейшие импортеры и дистрибьюторы алкоголя — Simple и Luding — полностью остановили отгрузки в связи с обвалом национальной валюты. «Критическим» для своего бизнеса они месяц назад называли курс 90 рублей за евро.

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