Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.03
91,74
102,91
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярск придет тепло и сильный ветер

В Красноярск придет тепло и сильный ветер
Иллюстрация: feelek.livejournal.com

На нынешней неделе синоптики обещают серьезное усиление ветра, а также подъем столбиков термометров выше средних значений в этом периоде.

#НОВОСТИ
Мэрия Красноярска, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, сообщает, что 2 марта 2022 года в городе ожидается усиление ветра. Порой его скорость будет достигать 15-20 м/с.
 
В краевом центре, а также южных районах края и Туве, он будет дуть с запада. А на Таймыре — с юга (с той же скоростью).
По прогнозам синоптиков, подобная погода сохранится и 3 марта.
 
В целом на этой неделе температура воздуха ночью будет колебаться от −4 до −12 градусов, а днем — от −1 до −8. На выходных же обещают оттепель до +3.
Температурный режим в течение этой недели будет на 2-9 градусов выше средних многолетних значений», — добавили в УГМС.
Читайте также:
В частный сектор Красноярска решили вернуть электроотопление

Перевод на электроотопление частного сектора краевого центра поможет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Запаса продуктов в Красноярском крае хватит на 70 дней

Александр Походин, вице-министр сельского хозяйства и торговли края, сообщил, что продуктов хватит минимум на 70 ближайших дней, и закупаться впрок не надо.

Губернатор Усс отменил режим QR-кодов и ввел другие послабления

Александр Усс, губернатор Красноярского края подписал указ, отменяющий обязанность предъявления QR-кодов при посещении общественных мест.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В частный сектор Красноярска решили вернуть электроотоплениеВ частный сектор Красноярска решили вернуть электроотопление
  • Банк России: на территории страны карты всех платежных систем работают нормальноБанк России: на территории страны карты всех платежных систем работают нормально
  • Красноярский край назвали лидером экотуризмаКрасноярский край назвали лидером экотуризма
  • Запаса продуктов в Красноярском крае хватит на 70 днейЗапаса продуктов в Красноярском крае хватит на 70 дней
  • Сенатор Клишас: «Отмена моратория на смертную казнь невозможна»Сенатор Клишас: «Отмена моратория на смертную казнь невозможна»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.