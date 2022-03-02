В Красноярск придет тепло и сильный ветер
На нынешней неделе синоптики обещают серьезное усиление ветра, а также подъем столбиков термометров выше средних значений в этом периоде.
Мэрия Красноярска, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, сообщает, что 2 марта 2022 года в городе ожидается усиление ветра. Порой его скорость будет достигать 15-20 м/с.
В краевом центре, а также южных районах края и Туве, он будет дуть с запада. А на Таймыре — с юга (с той же скоростью).
По прогнозам синоптиков, подобная погода сохранится и 3 марта.
В целом на этой неделе температура воздуха ночью будет колебаться от −4 до −12 градусов, а днем — от −1 до −8. На выходных же обещают оттепель до +3.
Температурный режим в течение этой недели будет на 2-9 градусов выше средних многолетних значений», — добавили в УГМС.
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