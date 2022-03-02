Аграрии Красноярского края произвели продукции больше чем на 100 млрд

Основная часть в объемах производства сельского хозяйства региона — это растениеводство.

За 2021 год аграрии Красноярского края произвели продукции на обую сумму 116 млрд рублей. Об этом на заседании комитета по делам села и агропромышленной политике регионального Заксобрания рассказала замминистра местного Минсельхоза Лариса Белецкая.

По ее словам, результат 2021 года на 10% превосходит результаты 2020-го.

Удельный вес растениеводства составляет — 51,5%, животноводства — 48,5%. Валовый сбор зерна и зернобобовых — 2 626,4 тыс тонн. По урожайности зерновых Красноярский край занял 1 место в Сибирском федеральном округе, а по объему урожая семян рапса — первое место среди субъектов Российской Федерации (308,2 тыс тонн)», — рассказала Белецкая.

Часть продукции краевого АПК ушла на экспорт. Большей частью речь здесь ижет о поставках зерновых и масличных в Китай и Монголию. В целом же за год край экспортировал сельхозпродукции более чем на $30,8 млн.

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