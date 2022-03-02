«Сундук мертвеца»: красноярская компания кормила вузы и больницы опасным мясом

Предприятие поставляло не проверенную на безопасность мясную продукцию не только по Красноярскому краю, но и в Новосибирскую и Кемеровскую области.

Красноярская компания «Три капитана» попалась на производстве мясной продукции ненадлежащего качества. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора Красноярского края.

По данным ведомства, в начале декабря 2021 года коммерсанты купили и провели через систему «Меркурий» свыше 13 тонн говядины. Безопасность выработанной из этого мяса продукции по сертификатам подтверждалась якобы «Красноярской районной станцией по борьбе с болезнями животных», а также овальным клеймом 03-21-13.

Однако такой лаборатории на территории Красноярского края не существует и овальное клеймо 03-21-13 не используется на территории региона. Следовательно, произведенная продукция, не проходила ветеринарно-санитарную экспертизу, подтверждающую ее безопасность», — рассказали в Россельхознадзоре.

Далее выяснилось, что «Три капитана» отгрузила эту продукцию торговому дому «Сибиряк» в Новосибирскую область, а тот перепродал ее еще нескольким новосибирским и кемеровским компаниям. В их числе была и «Ресур Агро», которая поставила небезопасную продукцию в бюджетные учреждения Новосибирской и Кемеровской областей, а также Красноярского края — к примеру, в Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева, Боготольскую межрайонную больницу, пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Солнечный», больницу поселка Кедровый.

Сотрудники Россельхознадзора выехали по адресу регистрации компании „Три капитана“ в Красноярске. Оказалось, что по этому адресу находится частный жилой дом и производство мясной продукции не осуществляется. Следовательно, предприятие является фантомным», — рассказали в ведомстве.

Сейчас «Три капитана» исключены из системы «Цербер», все контрагенты предупреждены о выявленных нарушений, а материалы переданы правоохранительным органам для определения состава преступления и возможного возбуждения уголовного дела.

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