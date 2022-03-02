Игра вдолгую: почему гольф переживает волну популярности

Гольф — новый lifestyle-тренд, квинтэссенция интеллекта, азарта, спорта, медитации, эстетики, природы, словом, определенного образа жизни.

Это образ жизни, который понятен и доступен не широкому, но невероятно лояльному кругу почитателей. Это одновременно хобби и новый вид туризма, актуальный в пандемию. А еще это тот вид спорта, вокруг которого бытует немало стереотипов и даже мифов, не имеющих отношения к реальности.

Решили их опровергнуть с помощью Валерия Чебина, члена исполкома Ассоциации гольфа России, президента Федерации гольфа Красноярского края. Решили их опровергнуть с помощьючлена исполкома Ассоциации гольфа России, президента Федерации гольфа Красноярского края.

Принято считать, что гольф — один из самых респектабельных видов спорта, неспешное развлечение для пожилых, размеренный дорогой досуг. Так ли это?

Так считают те, кто видел гольф по телевизору или в кино и ни разу не был на настоящем гольф-поле. Большинству гольфистов от 15 до 50 лет, гольф стремительно молодеет, это мировая тенденция.

Что сегодня представляет собой гольф?

За последние два года гольф продемонстрировал рекордный прирост: в 2021 году российских гольфистов стало на 27 % больше, чем в 2020-м. Красноярск также наглядно демонстрирует этот тренд. Растет количество не только зарегистрированных игроков, но и людей, которые не просто знают о гольфе, но интересуются и смотрят соревнования. Значительное количество людей увлеклись «городским форматом» гольфа в осенне-зимний период, с возможностью играть на гольф-симуляторах. Благо у нас есть для этого вся необходимая инфраструктура.

Считается, что гольф — элитарный вид спорта. Действительно ли это так?

Гольф, безусловно, элитарен. Его элитарность заключается в первую очередь в безупречности этикета и в правилах честной игры, в своем социальном коде для леди и джентльменов. Он создает и воспитывает особенную атмосферу эстетики, изящества и красоты. Мне очень нравится смотреть на юных гольфистов, которые, начиная увлекаться этим видом спорта, приобретают совершенно особенные манеры и отношение к окружающим их людям.

Гольф — сезонный вид спорта?

Благодаря Красноярской федерации гольфа в понятийный аппарат российского гольфа введен термин «всесезонный гольф». Сейчас в России стали заниматься гольфом круглый год, в летнее время на гольф-полях, а зимой в — indoor golf center на гольф-симуляторах. Есть еще второй термин — «городской» формат». Гольфом можно заниматься, не выезжая за пределы города, в любое время года в indoor гольф-центрах. И зимой, и летом игра идет по единым правилам. При достаточном энтузиазме в подготовке в первый же сезон можно стать полноправным игроком.

Какая инфраструктура доступна гольфистам в Красноярске?

Летом мы играем в гольф-клубе «Орлиные холмы», а все остальное время тренируемся в самом современном indoor гольф-центре «Арена героев» в кластере «Радуга». В декабре 2021 года появилась еще одна площадка — «GOLFSTATION» в кластере «Квадрат». Также на базе СФУ построено первое в России университетское гольф-поле «pitch and putt» на 9 лунок.

Это правда, что ваш воспитанник стал победителем Кубка России по гольфу в 2021 году?

Да, действительно, член сборной команды Красноярского края по гольфу Денис Дымов стал победителем Кубка России. Но нужно отметить, что в сезоне 2021 года наши ребята не только взяли Кубок России, но выиграли и стали призерами всех основных российских соревнований. На чемпионате России по гольфу завоеваны золотая (А. Шульце) и серебряная (Н. Гусева) медали у девушек, бронзовая медаль (Л. Воробьев) у юношей. Выиграв три главных турнира сезона: Кубок России, первенство России, чемпионат России, — мы собрали «Большой шлем» российского гольфа. Сейчас он принадлежит Красноярскому краю.

Помолодевший гольф подходит для всех возрастов?

Начинать учиться гольфу можно с пяти лет, а играть — до самого преклонного возраста. Мы знаем гольфистов, которым больше 90 лет. Концентрация в игре сравнима с шахматной, плюс физическая нагрузка на свежем воздухе — все это делает гольф одним из самых полезных для человека видов спорта. Гольф позволяет улучшить качество жизни и является залогом долголетия. Это подтверждено многими научными исследованиями. Детей же гольф эффективно учит терпению и способности фокусироваться на задаче, самостоятельности и навыкам социализации. В мировом гольфе сегодня лидируют совсем молодые, двадцатилетние игроки. Будущее этого спорта за молодежью, у которой появляется возможность построить в гольфе длительную полноценную карьеру.

Как встраивается гольф в новую реальность?

— Это бесконтактный вид спорта, имеющий социальную дистанцию в 100–200 мет-ров, поэтому за время пандемии он обрел множество новых поклонников. Безопасность и физическая активность позволяют оставаться в форме, поддерживать тонус тела и гармонизировать ментальное состояние, что не менее ценно.

Какие еще преимущества есть у этого вида спорта, что он может дать своим поклонникам?

— Пожалуй, свободу. Гольф дает возможность побыть на природе, обрести новый круг общения и новые возможности, выстроить коммуникацию с самим собой. Гольф похож на медитацию, он дает возможность отключиться от бесконечных мыслей. Это очень психологическая игра. Она снимает стресс, позволяет пережить и отработать различные состояния, будь то тревога или апатия, и найти баланс, перезагрузиться. Та энергетическая связь, которая возникает у человека с природой, вызывает спонтанное желание разуться на гольф-поле, замедлиться для обретения состояния «здесь и сейчас». И не будем отрицать: гольф — это еще и элитарность, светская жизнь, будь то знаковые мероприятия или дружеские пикники на лужайке рядом с гольф-полем.

Как будет развиваться гольф в Красноярске в ближайшие годы?

— Гольф в Красноярске ждет совершенно новый этап и выход на новый уровень. В настоящее время по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса идет строительство чемпионского 18-луночного гольф-поля, которое станет частью ландшафтного экопарка. Проект называется «Юдинская долина». На территории 200 гектаров будут расположены три зоны — рекреационная, научная и спортивная. Проект парка «Юдинская долина» уникален для Красноярска. Он дополнит зеленый парковый пояс, который формируется в городе.

Каковы тенденции развития этого вида спорта в России?

— Отличительная черта российского гольфа — молодость спортсменов. Строительство нового гольф-поля в Красноярске, несомненно, будет способствовать развитию этого вида спорта. Конечно, члены сборной команды Красноярского края по гольфу становятся победителями всероссийских соревнований, следовательно, нужно подтверждать этот уровень и затем поднимать планку выше. Мы очень рады, что гольф вернулся в программу Олимпийских игр. Когда в Красноярске будет построено самое современное гольф-поле мирового уровня, мы сформируем крутую турнирную сетку. У ребят будет возможность тренироваться круглый год в одном месте, оттачивать мастерство и претендовать на победу в самых значимых международных турнирах.

Кроме того, наличие современного гольф-поля в городе-миллионнике увеличивает его инвестиционный и туристический потенциал.

У моих коллег из гольф-индустрии амбициозные планы. Гольф — это вообще про спортивный азарт, этикет и традиции, про новые возможности самореализации.