Сбер — курс на глобальную ESG-трансформацию

Интеграция ESG в бизнес-стратегии компаний становится новым стандартом и гарантией успешного ведения бизнеса. Тема экологической и социальной осознанности бизнеса стала ключевой в повестке КЭФ-2022.

Одним из примеров ESG-трансформации в России и Красноярском крае сегодня является Сбер, утвердивший критерии непрерывного развития частью стратегической политики компании. Сейчас в Сбере действуют 30 рабочих групп по основным направлениям ESG-стратегии, реализуются около 150 программ и 1 тыс. региональных инициатив. Среди них переработка банковских карт с истекшим сроком действия, раздельный сбор и утилизация отходов, безбумажность и энергоэффективность, в том числе повышение доли электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. Социальная составляющая стратегии — создание физической и цифровой доступной среды для всех категорий клиентов, а также содействие системе здравоохранения, особенно в части борьбы с COVID-19.

Амбассадор ESG в Енисейской Сибири

Сбер популяризирует ESG-активности на всей территории Енисейской Сибири, вовлекает бизнес и население в социальные и экологические проекты, ориентированные на гармоничное существование в городском пространстве.

Компания практикует различные форматы ESG-амбассадорства. Один из них — открытые лекции для студентов и школьников. Спикеры обсуждают предпосылки ESG-трансформации, новые правила ведения бизнеса, такие как экологическая и социальная ответственность, корпоративное управление.

— Сегодня Сбер делится с регионами своими ESG-моделями, основанными на принципах устойчивого развития, мы показываем вектор движения, который позволит сохранить достаточно ресурсов на планете для каждого человека, — говорит управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев.

В конце 2021 года в Красноярске стартовал организованный Сбером конкурс ESG-проектов в области экологии. К участию были приглашены студенты и преподаватели четырех вузов: СФУ, СибГУ им. М. Ф. Решетнева, Красноярский государственный аграрный университет, Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского. Подготовка проектов включает: обучение, поиск и тестирование идей для экобизнеса; составление бизнес-плана и плана реализации проекта; продвижение проекта; эффективный питчинг и наставничество.

По результатам защиты проектов конкурсной комиссией будут выбраны команды-победители, которые разделят призовой фонд в размере 200 тыс. рублей для реализации своих проектов.

— Свежие идеи и проекты — это всегда новый взгляд на решение сложных задач, вовлеченность в процесс. Сбер активно развивает ESG-подходы в регионах. Социальные, экологические инициативы исходят как от наших волонтеров и сотрудников, так и рождаются в совместных партнерских проектах. Многие наши проекты направлены на сокращение собственного углеродного следа, вовлечение людей в практику ответственного потребления, заботу об окружающей среде, формирование привычек экологической ответственности, — рассказывает Дмитрий Солнцев.

Сбер активно поддерживает экологическую повестку в регионе. Это экоакции по высадке деревьев в городском пространстве, благоустройство национального парка «Столбы» — обновление навигации, поддержка «Экошколы», субботники. Компания одной из первых в России активно включилась в процесс перехода на безбумажный документооборот и минимальное использование пластика. Только за прошлый год потреб-ление бумаги во всем банке сократилось на 3,7 млн кг. Было утилизировано 3 млн банковских карт.

Своим опытом волонтерских акций Сбер поделился на прошедшем экосаммите в Красноярске. Мероприятие собрало более 50 международных и российских экспертов и более 70 волонтеров. Также компания стала участником комитета по климатической повестке и углеродному регулированию, организованному Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края. Главной целью деятельности комитета является поддержка проектов по сокращению углеродного следа в регионе.

Еще одна ESG-инициатива — учреждение номинации «Доброе дело бизнеса» в рамках премии «Человек года — 2021». Благодаря этому проекту удалось поддержать компании, выбравшие путь социальной и экологической осознанности.

Корпоративное волонтерство — не-отъемлемая часть ESG-трансформации. Сотрудники компании активно участвуют в ряде социальных и экологических проектов региона, выступая инициаторами и присоединяясь к проектам, близким по ценностям. Это системное сотрудничество со Службой крови — сотрудники компании сдают кровь для медучреждений региона; сбор средств в рамках всероссийской акции «Помоги пойти учиться», а также для поддержки маленьких пациентов медучреждений; сбор одежды совместно с магазином «Круговорот». На протяжении нескольких лет Сбер проводит инклюзивные забеги «Зеленого марафона» и поддерживает инклюзивную мастерскую «Трудово» от фонда «Право на счастье».

Экологические решения в обновленном офисе Сбера

В конце 2021 года в Красноярске открылся обновленный офис Сбера, в основе концепции которого лежат экологические решения. На входе для клиентов офиса установлена лавочка, сделанная из пластиковых крышек. Всего на изготовление эколавочки было потрачено 42 кг сырья. Внутри офиса также установлен фандомат для сбора пластиковых бутылок и металлических банок, которые отправятся в дальнейшую переработку на благие цели. Именно в этом филиале сделан акцент на экологические решения. Все обновленные офисы Сбера оснащаются контейнерами для раздельного сбора мусора и батареек.

Все офисы нового формата — с открытым пространством и банкоматами, которые распознают клиента по голосу и лицу. Стиль одежды сотрудников также поменялся со строгого офисного на более свободный и комфортный. Теперь в Сбере можно выпить кофе, отправить и получить посылку, воспользоваться примерочной. Клиент может получить одежду, заказанную из СберМегаМаркета, и примерить ее прямо в отделении, познакомиться с экосистемой, протестировать последние девайсы от Сбера, которые делают нашу жизнь комфортнее: смарт-дисплей SberPortal, приставку SberBox, умную лампочку или розетку.

— На сегодняшний день в Красноярске уже работают четыре офиса нового формата. К концу года мы планируем открыть еще три. Новые офисы отличаются и внешне, и внутренним наполнением. Клиенты смогут не только решить традиционные банковские вопросы, но и познакомиться с экосистемой, подключиться ко всем нашим финансовым и нефинансовым сервисам, — рассказывает Дмитрий Солнцев.

Устойчивое развитие и «зеленое» финансирование

Сбер проводит системную работу по развитию ESG-повестки, предлагает регионам свою ESG-модель, которая основана на комплексном подходе к вопросам устойчивого развития, позволяет повышать инвестиционную привлекательность и улучшать позиции региона в ESG-рэнкингах и рейтингах. На рынке «зеленого» финансирования компания выделяет три составные части: промышленная экология, проекты городской инфраструктуры, корпоративные ESG-инвестиции, когда предприятия сами улучшают свой вклад в экологию, снижают углеродный след.

Особенно важным для Сбера как финансовой организации является развитие ESG-финансирования. Речь идет о кредитовании «зеленых» проектов (например, строительство солнечных и ветряных электростанций), развитии системы управления ESG-рисками, улучшении элементов стресс-тестирования, ESG-скоринге кредитного портфеля, содействии рынку «зеленого» долгового финансирования, обсуждении страхования экологических рисков.

— Выдавая кредиты компаниям, следующим принципам устойчивого развития, Сбер готов рассматривать индивидуальные условия. Если мы видим, что предприятие вкладывается в технологии, которые снижают углеродный след, приводят к увеличению социальной ответственности, то учитываем этот параметр, — подчеркивает Дмитрий Солнцев.

Сбер не просто трансформируется сам, но и консультирует корпоративных клиентов по вопросам управления экологическими и социальными рисками и факторами, а также запускает новые инвестиционные продукты на основе акций компаний, следующих практикам устойчивого развития. Кроме того, Сбер разрабатывает программу экопросвещения для клиентов, аналогичную по масштабам инициативе, посвященной повышению финансовой грамотности.

Устойчивое развитие и ESG-повестка являются важной составляющей Стратегии Сбера до 2023 года.