Наталья Олюнина: в медицине стоит инвестировать в людей и оборудование

Клиника лазерной микрохирургии глаза — один из самых заметных и востребованных проектов в высококонкурентном сегменте рынка частной медицины Красноярска.

Не можешь найти — сделай сам!, — так описывает историю создания Клиники лазерной микрохирургии глаза ее основатель и руководитель Наталья Олюнина. Этот принцип стал не просто отправной точкой появления одного из крупнейших в Красноярске и Сибири частных офтальмологических центров, но и заложил философию работы — человечное отношение к пациентам важно не меньше, чем профессионализм. Об успехе такого подхода ярче любых бизнес-показателей и регалий (г-жа Олюнина дважды становилась «Человеком года» в медицине по версии «Делового квартала») говорит востребованность проекта: прием в клинику расписан на несколько месяцев вперед. Оправдывают ли себя миллионные вложения в оборудование и кадры и как проект будет развиваться дальше — об этом Наталья Олюнина рассказала в интервью «ДК».

Наталья Николаевна, от чего вы отталкивались, создавая Клинику лазерной микрохирургии глаза? Ведь 17 лет назад частная медицина в Красноярске находилась в зачатке.

— Первое и главное — четкое понимание, что такая клиника не просто нужна, а необходима городу! Как человек, которому в 2005 году понадобилась офтальмологическая помощь, прочувствовала это на собственном опыте. Единственный на тот момент частный офтальмологический центр Красноярска такую помощь оказать не смог. Как врач я обращалась к коллегам, но налаженные контакты в медицинской среде тоже не сыграли особой роли. Поэтому решение было принято быстро, а общение с офтальмологами, которые все как один говорили о явном дефиците в Красноярске высококлассной офтальмологической помощи, только убедили меня в его верности.

Переняли опыт Новосибирского МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика Федорова, набрали штат врачей-единомышленников, и в ноябре 2005 года Клиника лазерной микрохирургии глаза приняла первых пациентов.

Ежегодно в центре проводится более 6400 операций на глазах. Какие технологии диагностики и лечения стали доступны жителям региона?

— Акцент на высокотехнологичные решения в оказании офтальмологической помощи делаем с момента открытия. Уже в первый год работы клиника была оснащена малыми лазерами, что позволило проводить лечение при помощи малоинвазивных методик. В этом направлении мы стали одними из первых. Год спустя открыли лазерную операционную, оборудовав ее лучшей на тот момент эксимерлазерной системой. Наши врачи прошли обучение в Германии и вот уже 16 лет успешно выполняют лазерную коррекцию зрения. На сегодняшний день в клинике установлен лазер уже 8-го поколения.

Вернувшись с одной из конференций, доктора клиники предложили освоить новую технологию лечения «влажной» формы макулодистрофии — серьезного заболевания сетчатки, при котором значительно снижается острота зрения. Это направление потребовало соответствующего диагностического оборудования — парк пополнился оптическим когерентным томографом, тогда первым в городе, и фундус-камерой. А клиника, опять же первой, внедрила лечение «влажной» формы макулодистрофии методом интравитреальных инъекций. Наш доктор Ольга Юрьевна Трунева, к. м. н., в совершенстве владеет данной методикой лечения. В настоящее время таких инъекций наша клиника проводит больше всех частных клиник за Уралом.

В скором времени ждем поступления новейшего оптического когерентного томографа с ангиографией. Несмотря на то что уже имеющийся томограф находится в рабочем состоянии, приняли решение о приобретении оборудования классом выше. Метод ОКТ-ангиографии с успехом применяется в ведущих офтальмологических клиниках Европы, Америки, России. Теперь и наши пациенты могут воспользоваться этой уникальной возможностью: современный, неинвазивный и высокоинформативный метод исследования помогает проводить раннюю диагностику и позволяет вовремя поставить диагноз при заболеваниях глазного дна и, что очень важно, своевременно начать необходимое лечение.

Медицинское оборудование — это всегда большие, как правило, миллионные инвестиции. На что опираетесь, решая, делать эти вложения или нет?

— Решение всегда однозначное — расширять парк оборудования стоит. Почему? Это новые перспективы, новый уровень, а главное — новое качество диагностики и лечения пациентов. Единственное, важно делать срез рынка и выбирать лучшее. Например, меняя эксимерный лазер, взяли небольшую паузу: на рынке вот-вот должна была появиться новая модель — новая инновационная лазерная система. Как только оборудование прошло регистрацию в России, тут же его приобрели, и сделали это первыми в стране, даже раньше, чем столичные клиники.

Однако вложения в оборудование — это только один из китов. Высококлассное оборудование не может работать без грамотного специалиста, а профессионал — без современных технологических решений. Поэтому наш подход — инвестирование в целостность продукта: постоянное обучение врачей новым технологиям и постоянное обновление технологий.

При этом, возможно, главная боль медицины сегодня — дефицит кадров. Как решаете эту проблему?

— Дефицит кадров, конечно, есть, но это не камень преткновения. Мы планомерно расширяем штат врачей, медсестер, администраторов — не только адаптируем, но и вкладываемся в их профессиональную подготовку. Возможно, в этом и кроется решение проблемы кад-рового дефицита — изначально подобрать коллектив по духу и ценностям. Первый вопрос, который задают соискатели, — нет, не о зарплате, а на каком оборудовании я будут работать, буду ли я развиваться. Эти ценности — основа для всей нашей команды. Плюс общая для всех философия по отношению к пациентам. Офтальмологическая помощь должна быть не только качественной, профессиональной, доступной, но и с «человеческим лицом». Отношение к каждому пациенту как к родному человеку, маме, ребенку, бабушке… И это не насаждается сверху, это данность, потому что разве может быть иначе?

Такой «магнит» позволяет не просто привлекать новые кадры, но и сохранять стабильный коллектив на протяжении десятилетий. Главный врач клиники, Ирина Васильевна Давыдова, с нами с момента открытия. Кандидат медицинских наук, она является специалистом по малым лазерам и лазерной коррекции зрения. Два года назад, несмотря на то что Клиника лазерной микрохирургии глаза — частное медучреждение, Ирине Васильевне указом президента было присвоено звание заслуженного врача РФ. Специалист, к которому стремятся попасть не только жители региона, — Сергей Иванович Пугачев. Офтальмохирург высшей категории, он признанный эксперт в области микрохирургического лечения косоглазия. Каждый из врачей клиники — без преувеличения золотой кадр.

Почему приняли решение одними из первых в регионе открыть отдельное детское отделение?

— Детская офтальмология с точки зрения маржинальности — проект не очень интересный. Плюс достаточно много работы и немало ответственности. Отдельная лицензия на вид деятельности, определенное наркозное оборудование, доктора с соответствующей специализацией. Поэтому-то частные клиники не выстраиваются в очередь, чтобы такое отделение запустить. Однако в моем понимании современная клиника невозможна без максимально полного цикла оказываемой медицинской помощи. Что это значит на практике? Придя в клинику, человек, причем не только он, но и вся его семья, должен получить необходимую помощь в одном месте. Открытие детского отделения позволило выстроить совершенно иной путь. В клинике человек не только проходит обследование, но и получает варианты решения проблемы — от аппаратного и физиолечения до медикаментозной терапии и лазерной или микрохирургической операции, если того требует ситуация. Что важно лично для меня — внутреннее ощущение, что ты все делаешь правильно, делаешь для людей, и это гораздо больше, чем бизнес. Бизнес, тем более медицинский, не должен быть лишен человечности!

Кроме внутреннего ориентира, на что еще вы опираетесь, оценивая успешность клиники? Все-таки рынок офтальмологических услуг в Красноярске высококонкурентен.

— На первом месте успешные результаты лечения и доверие пациентов, которые вверяют свое зрение в наши надежные руки. Запись к специалистам клиники расписана на три месяца вперед. При этом, если у человека есть острая потребность попасть на прием как можно раньше, находим решение. Есть квотированное время: врачи остаются в клинике за пределами своего рабочего дня и ведут прием. Особенно актуально это сейчас, когда много пациентов обращаются с жалобами на снижение зрения после перенесенного ковида. Чаще всего им диагностируют синдром сухого глаза и начальное помутнение хрусталика. Реже — изменения, связанные с сосудами сетчатки. После проведения диагностики таким пациентам назначается индивидуальное лечение.

Что касается конкуренции — у нас конкурентов нет: есть партнеры, коллеги, которые идут в том же направлении. Никогда не отказываем, если кто-то просит помощи, сотрудничаем и находимся в прекрасных отношениях с большинством клиник.

Помимо Клиники лазерной микрохирургии глаза вы развиваете еще один бизнес-проект на рынке частных медуслуг Красноярска — Красноярский институт травматологии («КИТ»). Почему он возник и как работает сейчас?

— Сценарий возникновения во многом схож с тем, как появилась Клиника лазерной микрохирургии глаза. На рынке была потребность в высококлассной травматологической помощи, и открытие «КИТ» стало ответом на этот запрос. Основательно развив это направление, со временем стали открывать и другие — сейчас Красноярский институт травматологии работает как многопрофильный медицинский центр.

Из ключевых направлений — хирургическое, оно представлено травматологией и пластической хирургией. Разработаны и внедрены современные программы восстановления и реабилитации после травм, а также постковидной реабилитации. В рамках института открыт стационар круглосуточного пребывания, работают палаты интенсивной терапии. Постарались учесть все нюансы для качественного лечения и комфортного пребывания пациентов после хирургических операций. К примеру, стационар оснащен лифтом. Другое флагманское направление — оториноларингология. Отделение оснащено оборудованием последнего поколения, что позволяет в том числе проводить микрохирургические операции.

С недавних пор Красноярский институт травматологии возглавила Людмила Сергеевна Лапшина, заслуженный врач РФ и, что немаловажно, управленец с многолетним стажем. Уверена, ее опыт и понимание всех тонкостей работы многопрофильного медучреждения позволят вывести проект на новый уровень.

Каковы планы по развитию Клиники лазерной микрохирургии глаза на ближайшую перспективу?

— Планируем расширение: новые офтальмологические кабинеты приема и лечения, новые специалисты, планируем улучшить сервис для наших пациентов, чтобы снизить период ожидания и сделать посещение клиники более комфортным, особенно для пациентов старшего поколения. Для этого необходимо запустить еще один, третий этаж. Чтобы было удобно подниматься на второй и третий этажи, рассматриваем возможность установки лифта. Не отказываемся и от планов открыть филиалы.

Наталья Повольнова