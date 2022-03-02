Институт гастрономии СФУ свернул европейские стажировки

Их перенесут в ведущие российские рестораны. Однако договоренности с европейскими коллегами сохраняются.

Стажировки студентов института гастрономии СФУ в европейских ресторанах временно отменены. Об этом рассказал директор учебного заведения — управляющий партнер ресторанной группы Bellini Алексей Горенский во время дискуссии о новом качестве деловой среды, проходившей в рамках Красноярского экономического форума этого года.

В программе нашего института уже со второго курса заложены стажировки в ресторанах, в том числе за рубежом. Конечно, мы сейчас не будем отправлять студентов в Европу, просто в целях безопасности», — сказал он.

Ресторатор отметил, что договоренности с французскими партнерами института сохраняются, но пока студенты учебного заведения будут стажироваться в российских ресторанах.

Тем более что сейчас у нас есть много поваров мирового уровня», — добавил Горенский.

В этом его поддержал ресторатор из Владивостока Илья Сухих («Zuma», «Супра»).

Гастрономическая индустрия в России за последние 10 лет сделала резкий качественный скачок, и практика в российских ресторанах может оказаться более полезной, чем за рубежом», — отметил он.

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