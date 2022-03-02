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Институт гастрономии СФУ свернул европейские стажировки

Институт гастрономии СФУ свернул европейские стажировки
Иллюстрация: vk.com/krasnoforum

Их перенесут в ведущие российские рестораны. Однако договоренности с европейскими коллегами сохраняются.

#НОВОСТИ
Стажировки студентов института гастрономии СФУ в европейских ресторанах временно отменены. Об этом рассказал директор учебного заведения — управляющий партнер ресторанной группы Bellini Алексей Горенский во время дискуссии о новом качестве деловой среды, проходившей в рамках Красноярского экономического форума этого года.
В программе нашего института уже со второго курса заложены стажировки в ресторанах, в том числе за рубежом. Конечно, мы сейчас не будем отправлять студентов в Европу, просто в целях безопасности», — сказал он.
Ресторатор отметил, что договоренности с французскими партнерами института сохраняются, но пока студенты учебного заведения будут стажироваться в российских ресторанах.
Тем более что сейчас у нас есть много поваров мирового уровня», — добавил Горенский.
В этом его поддержал ресторатор из Владивостока Илья Сухих («Zuma», «Супра»).
Гастрономическая индустрия в России за последние 10 лет сделала резкий качественный скачок, и практика в российских ресторанах может оказаться более полезной, чем за рубежом», — отметил он.
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Инициатором фестиваля стали организаторы Красноярского экономического форума. Рестораны подготовили специальное меню из локальных продуктов.

Три красноярских ресторана вошли в ТОП-50 российских заведений

Два из них уже оказывались на верхних позициях рейтинга в прошлом году. С того времени они существенно укрепили свои позиции.

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Автор: Петр Савельев
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