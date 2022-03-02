Юлия Верхушина предложила развивать в Красноярске гастрономический туризм

В городе сейчас есть несколько ресторанов, которые считаются одними из лучших в России. Это уже заставило некоторых туроператоров включить Красноярск в программу гастротуров.

Красноярску необходимо развивать направление гастрономического туризма. Об этом на круглом столе «Сибирь: возможности стратегии «децентрализация в индустрии гастрономии и гостеприимства» заявила заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина.

Люди в Москве, которые располагают средствами, не смогут их потратить в Европе. Что делать? А тут мы и наши гастрономические идеи! Думаю, нам надо вкладываться в развитие гастрономического туризма», — сказала она.

Также Верхушина отметила, что в прошлом году шесть российских туропеоаторов включили Красноярск в программу своих гастротуров. Однако ограничиваться только этим не стоит, считает чиновница.

Несколько лет назад я заговаривала о том, что мы можем претендовать на статус гастрономической столицы России. Теперь думаю, что это не обязательно, надо застолбить за собой приоритет в образовательной сфере, использовать это преимущество», — заключила она.

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