БоГЭС: десять лет социальной ответственности

Помимо существенного вклада в энергосистему Сибири, неуклонно растущих налоговых поступлений и новых рабочих мест десять лет Богучанская ГЭС вкладывается в развитие территории.

Это важно, поскольку речь идет о создании комфортной жизни людей — и тех, кто работает в компании, и тех, кто живет рядом.

Здоровый вклад

Одним из приоритетов включения Богучанской ГЭС в решение проблем территории стали проекты в области развития и модернизации социальной инфраструктуры. Они сложились с учетом запросов самих жителей Кежемского района и Кодинска. Богучанская ГЭС выделяла средства на оснащение Кежемской районной больницы аппаратами УЗИ, стоматологическими кабинетами, лабораторным оборудованием для проведения анализов крови. Самым крупногабаритным подарком стал медицинский концентратор кислорода АКС, который позволяет получать кислород чистотой 95–99 %. После начала пандемии больница получила от энергетиков мобильный медицинский кислородный концентратор «НьюЛайф Элит» для установки непосредственно в палате, а также дозатор лекарств «Армед LINZ».

По заявкам Комплексного центра социального обслуживания населения «Кежемский» Богучанская ГЭС выделяла средства на оснащение комнаты, в которой восстанавливали навыки люди, перенесшие инсульт, а в 2021 году — на приобретение адаптированных поручней и тактильных табличек-указателей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. При поддержке станции соцработники создавали временные рабочие места для инвалидов, обучали их различным специальностям.

Вырастить энергетиков

Кадровая политика сегодня — работа вдолгую. Задумываться о том, кто будет работать в компании через 10, 15, 20 лет, необходимо уже сегодня. Предприятие с актуальной кадровой стратегией активно вкладывается в подрастающее поколение. Именно поэтому существенную долю в благотворительности Богучанской ГЭС занимают проекты в сфере образования.

Система образования в Кежемском районе представлена тремя уровнями — дошкольным, школьным и средним специальным, а также Центром дополнительного образования. Богучанская ГЭС поддерживает учреждения всех типов — в зависимости от потребностей каждого. Приангарский политехнический техникум, например, получал от станции материалы для ремонта учебных классов; детские сады «Аленький цветочек» и «Сказка» — средства на приобретение игрушек, крупногабаритных конструкторов и мебели. Городские школы на протяжении многих лет ежегодно получали средства на приобретение спортивного инвентаря, ремонт спортивных залов.

Центр дополнительного образования в Кодинске стал не только базой для профильного «Энергокласса» ПАО «РусГидро», но и активным партнером Богучанской ГЭС в реализации различных образовательных, экологических и просветительских проектов. На средства станции Центр оснастил видеостудию и компьютерные классы, ежегодно обновляет компьютерное оборудование и программное обеспечение, открывает обучение по новым программам, включая 3D-моделирование и другие современные технологии.

В 2021 году ЦДОД полностью обновил мебель, прослужившую 20 лет — с момента открытия Центра. Благодаря высокому качеству образования, полученному в Центре, а также участию школьников в Летних энергетических школах и онлайн-олимпиадах ПАО «РусГидро», практически все выпускники «Энергокласса» поступают в лучшие вузы страны на инженерные специальности.

Владислав Кобяков, генеральный директор Богучанcкой ГЭС: — Для каждой станции десятилетие с момента пуска — важное символическое событие, время подведения итогов. Половину этого срока Богучанская ГЭС оставалась в статусе строящейся и тем не менее успешно наращивала производство, расширяла список партнеров по благотворительной программе и выплату налогов. Сегодня станция работает стабильно, несмотря на сложности периода пандемии и непростую гидрологическую обстановку. Мы можем с полной уверенностью сказать, что коллектив станции, состоящий из крепких профессионалов, готов к выполнению любых производственных задач и может удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Объединенной энергосистеме Сибири. Богучанская ГЭС остается самой современной из ГЭС России и по-прежнему служит примером использования самых передовых технологий в гидроэнергетике. Каждый день нашей работы подтверждает правоту инвесторов достройки станции, ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ, принявших решение о создании Богучанского энергометаллургического объединения. Проект успешно реализован, с каждым годом увеличивает отчисления в бюджеты всех уровней и создает новые рабочие места в смежных производствах.

Школа экологии

Богучанская ГЭС помогает Кежемскому району и Кодинску не только финансами, но и как организатор многочисленных экологических проектов. Ежегодно, начиная с 2014 года, проводится традиционная акция ПАО «РусГидро» «оБЕРЕГАй». Учитывая специфику района и города, акция проходит не в формате уборки берегов Ангары и Богучанского водохранилища (в этом практически нет необходимости) — участники акции высаживают декоративные деревья на городских бульварах и аллеях, иногда наводят порядок в пригородных лесах.

Ежегодно в марте проходят и образовательно-воспитательные мероприятия в честь Всемирного дня воды. Для детей и подростков от детсадовского возраста до выпускников проводятся творческие конкурсы, викторины, открытые уроки, презентации книг и другие мероприятия.

Крупным экологическим проектом стал выпуск в естественную среду обитания мальков осетра. Первая такая акция прошла в 2020 году, тогда в Енисей переселили 218 тыс. мальков; в 2021 году выпуск проводился с июля по октябрь небольшими партиями (с учетом кормовой базы отмелей на Енисее, где осетрам предстоит набирать вес и осваиваться), а всего было выпущено 2,7 млн мальков.

Магниты притяжения

Не всегда помощь оказывается лишь денежными средствами — в рамках благотворительной программы гидроэнергетики выделяли городским властям и технику, и строительные материалы. В 2018 году, например, помогали в ремонте дорожного покрытия, обустройстве дворовых территорий и подъездов к дворам. В том же году началось строительство сквера рядом с Центральной районной больницей. Теперь вместо большого пустыря там уютное место для отдыха и спортивных занятий.

Богучанская ГЭС много лет прилагает усилия для создания в городе общественных пространств — магнитов притяжения жителей и туристов. В 2019 году в центре Кодинска был установлен монумент в честь гидростроителей, возводивших ГЭС и город.

Рядом со станцией в 2018 году разбита Аллея Славы, площадь которой превышает 16,5 тыс. кв. м. На территории брусчаткой выложены дорожки и площадки, разбиты газоны и клумбы, установлены скамейки. Вдоль набережной Ангары смонтированы металлическое ограждение и информационные стенды с информацией из истории строительства Богучанской ГЭС. Аллея сразу стала популярным местом отдыха у жителей Кодинска и гостей Кежемского района, с каждым годом ее посещают все больше туристов.

В 2021 году Богучанская ГЭС поддержала проект администрации Кодинска «Городской бульвар». Его разработали на основе предложений жителей, что позволило полностью обновить территорию и сделать ее привлекательной для людей всех возрастов — зоны релаксации, детская площадка и сухой фонтан, памп-трек для роллеров и велосипедистов, туристический визит-центр для гостей города. На средства станции возведена многофункциональная арка, символизирующая Богучанскую ГЭС как градообразующее предприятие. Ее торжественное открытие запланировано на июнь 2022 года, после завершения монтажа электронного оборудования.

Еще один важный для города объект — городской каток. Богучанская ГЭС поддержала проект и выделила средства на приобретение осветительного, акустического и информационного оборудования. Для энергетиков каток давно стал «своим»: на средства станции городской хоккейный клуб ежегодно приобретает коньки, форму и другой инвентарь. При поддержке ГЭС обустроены теплые помещения для переодевания и проведения занятий.

Олег Желябин, глава Кодинска: — Кодинск — город гидроэнергетиков. Это понимает каждый житель. Богучанская ГЭС — неотъемлемая часть прош-лого, настоящего и будущего нашего города. Очень важно и ценно, что компания активно участвует в проектах по созданию комфортной городской среды в Кодинске. Плотина является одной из самых современных среди гидросооружений страны, город гидроэнергетиков тоже должен отвечать запросам горожан XXI века.

Плотина с добрым сердцем

Корпоративное волонтерство практически стало визитной карточкой Богучанской ГЭС. Сотрудники предприятия активно включаются в различные социальные проекты и акции, генерируют собственные инициативы, которые становятся частью городской жизни. Коллектив станции ежегодно участвует в акции по сбору канцелярских принадлежностей для детей из малообеспеченных семей — в прошлом это была краевая акция «Помоги пойти учиться», теперь акция «РусГидро» «Чемодан добра». Некоторые сотрудники ГЭС регулярно помогают городскому клубу защиты животных «Велес»: гуляют с животными, обустраивают территорию и помещения, собирают корм и средства на лечение.

На протяжении нескольких лет на станции развивалось движение эковолонтеров. Члены этих групп проводили уроки в детских садах и школах, наводили порядок в городских лесах и на спортивных объектах, принимали участие во всероссийских акциях «оБЕРЕГАй» и «360 минут ради Байкала».

Павел Безматерных, глава Кежемского района: — Богучанская ГЭС — один из флагманов экономики района. Однако компания не ограничивается налоговыми выплатами. На протяжении нескольких лет она шефствует над рядом социальных объектов — Кежемской центральной районной больницей, Центром дополнительного образования детей, спортивными клубами. Станция ежегодно оказывает помощь социальным учреждениям, районной библиотеке, музею, другим организациям и гражданам района. Особым вкладом стало приобретение медицинского оборудования во время пандемии, что позволило работникам здравоохранения района эффективно противостоять коронавирусной инфекции и оказывать высокотехнологичную помощь землякам.

Попали в десятку

В 2022 году коллектив Богучанской ГЭС отметит первый юбилей — 10 лет с момента пуска первых агрегатов. В январе и феврале сотрудники станции выдвигали свои предложения по названию юбилейного марафона мероприятий и по самим этим мероприятиям. Уже запланированы три проекта, в которых средства благотворительной программы Богучанской ГЭС будут подкреплены волонтерскими усилиями сотрудников станции. По предложению энергетиков-спортсменов пройдут спортивные соревнования по летним и зимним видам спорта. Ветеранов пригласят к участию в создании видеолетописи строительства станции. Все сотрудники примут участие в торжественных мероприятиях на открытии городского бульвара и следующей очереди спортивного сквера.