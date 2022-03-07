Красноярские предприниматели ищут возможности помочь одаренным детям

Алена Вельгер — пример того, как человек, задавшись целью, способен менять в лучшую сторону собственную жизнь и судьбы других людей.

Это подтверждает история ее семейного бизнеса, построенного вместе с супругом, и собственная трансформация личности.

Когда ты успешен, полон идей и энергии, хочется делиться ресурсом с окружающими. Делать это можно разными способами. Благотворительной деятельностью Алена Вельгер начала заниматься более 10 лет назад. Первый опыт — сотрудничество с общеобразовательной школой и помощь в ее обустройстве. Сегодня Алена работает над воплощением более масштабной идеи.

— В ближайших планах — создание благотворительного фонда. Его миссию я вижу в поиске и поддержке одаренных детей от самого раннего возраста до юношества. У каждого человека есть свои таланты, свое предназначение, но не всем удается их вовремя распознать. Нередко потенциал так и остается нераскрытым, — рассказывает Алена.

Простой пример. Окончив школу, ребенок поступает в какой-нибудь вуз лишь для того, чтобы продолжить образование. Хотя это не его мечта, и таланты могут быть совершенно в иной сфере. То есть человек идет по дороге, которая в итоге не приведет его к самореализации.

Такой выбор может быть обусловлен разными причинами: не разобрался в себе и своих истинных желаниях или нет финансовой возможности продолжать обучение. В этот момент важно получить поддержку более опытных людей, которые уже прошли нелегкий путь познания себя.

«Усилить сильного» — так сформулировала главную концепцию деятельности будущего фонда Алена Вельгер. Да, сильные тоже нуждаются в поддержке. Каким бы ярким и выдающимся ни был талант ребенка, без должного сопровождения, признания он может угаснуть. Одаренные дети — это потенциал, который необходимо раскрывать и развивать. Таланты могут проявиться в любом возрасте, но чаще всего они заметны уже с раннего детства. Поэтому чем раньше одаренный ребенок получит необходимую поддержку, тем больше шансов, что он найдет свое место в жизни и станет успешным. Предполагается, что благотворительный фонд будет работать по нескольким направлениям: от адресной помощи конкретным детям до участия в масштабных проектах. Один из них — создание нового образовательного пространства, где школьникам предоставят все возможности для интеллектуального и творческого развития. Проект интересный, амбициозный и перспективный.

— Сегодня мы с партнерами обсуждаем идею и разрабатываем механизмы поддержки детей с помощью ресурсов фонда. Приглашаем к сотрудничеству всех тех, кто неравнодушен к теме детства и образования, готов стать сопричастным к большому и важному делу. Меценатство в России, в том числе и в нашем городе, имеет многовековые традиции. Имена состоятельных людей, на благотворительных началах поддерживающих науку, культуру и искусство, навсегда вошли в историю. И среди наших современников немало тех, кто помогает талантливым ребятам раскрыться и найти свое призвание. Ваше имя тоже может войти в историю благотворительности, — приглашает к сотрудничеству Алена Вельгер.