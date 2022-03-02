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Красноярские депутаты хотят обложить майнеров криптовалюты налогом

Красноярские депутаты хотят обложить майнеров криптовалюты налогом
Иллюстрация: pixabay.com

Заксобрание Красноярского края разрабатывает закон о регулировании майнинга, заявил депутат ЗС Денис Терехов в ходе КЭФ. Документ планируют вскоре направить «старшим коллегам» в Госдуму.

#НОВОСТИ
Красноярские депутаты предлагают систему налогообложения, исходя из мощности оборудования. По примерным подсчетам, в Красноярском крае установлено оборудования на 300 млрд рублей. 
Это практически второй бюджет Красноярского края», — подчеркивает Терехов.
Народный избранник предлагает установить фиксированный налог, например, в размере 10%, что даст порядка 30 млрд рублей. В масштабах России можно получить за счет разумного регулирования майнинга 5-7 трлн рублей. По мнению депутата, в нынешней экономической ситуации такое пополнение бюджета «было бы спасением».
 
Разрабатываемый законопроект имеет целью не только пополнение бюджета, но и в целом легализацию и упорядочение сферы майнинга. Поэтому будут разработаны и меры воздействия на майнеров, которые не хотят легализовываться и по сути крадут электроэнергию.
По оценкам экспертов, 90% всего российского майнинга сосредоточено в Иркутской области и Красноярском крае, лидерство — за Иркутской областью, где электроэнергия стоит дешевле, следовательно, и майнинг выгоднее.
 
Отметим, вопрос регулирования майнинга обсуждается в России в последний год, не в последнюю очередь из-за рисков для устойчивости энергосистемы, которые создают нелегальные майнинговые фермы. В частности, обсуждается установление специальных энерготарифов для майнеров.
 
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Автор: Петр Савельев
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