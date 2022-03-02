Красноярские депутаты хотят обложить майнеров криптовалюты налогом
Заксобрание Красноярского края разрабатывает закон о регулировании майнинга, заявил депутат ЗС Денис Терехов в ходе КЭФ. Документ планируют вскоре направить «старшим коллегам» в Госдуму.
Это практически второй бюджет Красноярского края», — подчеркивает Терехов.
«Интер РАО» намерена открыть поставки электрической энергии в Казахстан, поскольку в республике назрел кризис из-за активной работы криптоферм.
Владимир Попов: «Каждый год покупаю детям по биткойну»
«Люди побаивались пользоваться картами, а раньше — ассигнациями. Хороши бы мы были сейчас с золотыми монетами», — иркутский криптоэнтузиаст о неизбежной победе программируемых цифровых денег.
Минэнерго России переведет майнеров криптовалют на особый энерготариф
Майнинговые фермы могут угрожать устойчивости энергосистемы, и «производители» криптовалют не должны пользоваться пониженными тарифами на электроэнергию для населения.
Россети Сибирь доверили управление электросетями искусственному интеллекту
Россети Сибирь показали полномочному представителю Президента в СФО Анатолию Серышеву Центр управления сетями в Красноярске, самый крупный и технологически оснащенный диспетчерский пункт компании.