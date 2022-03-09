На шаг впереди: «Арбан» воплощает передовые градостроительные тренды

Мировые тренды градостроительства воплощаются не только зарубежом, но и в Красноярске. Правила 15-минутного города и формула 3/30/300 претворяются в действующих и проектируемых объектах ГСК «Арбан».

Принцип 15 минут

Когда мэр Парижа Анн Идальго впервые выдвинула урбанистическую концепцию 15-минутного города, многие отнеслись к ней как к футурологической новелле. Однако со временем тезис госпожи Идальго о приоритете пешеходной доступности начал обрастать кейсами реализации.

На уровне идеала современный мегаполис третьего десятилетия нашего века — это зеленый город пешеходов. Чтобы воплотить такой подход в жизнь, предлагается поделить город на множество районов, в которых можно найти все, что нужно для жизни, в 15 минутах — причем пешком, а не на машине. Рядом должны быть место работы или учебы, кафе и магазин, парк и спортивная площадка, места для культурных развлечений.

— В рамках концепции 15-минутного города мы сознательно приостановили продажу нежилых помещений в наших проектах. Это необходимо для того, чтобы формировать комфортную и необходимую для жизни среду минутной доступности услуг, обеспечивающих высокий уровень жизни наших покупателей. Так, в семейном квартале «Барбарис», созданном в русле идеологии «все для детей и их родителей», максимальное количество нежилых помещений будет отдано арендаторам, развивающим «детские» услуги, и, конечно, полное исключение пивных точек, которые, к сожалению, наводнили большинство новостроек. Зеленый свет мы даем кафе и ресторанам, салонам красоты, клиникам, творческим студиям, детским центрам. И, конечно же, отличительной чертой всех объектов «Арбан» являются благоустроенные дворы с ландшафтным озеленением, многоуровневым зонированием, креативными, релаксирующими, детскими развивающими и спортивными пространствами, — рассказывает Ирина Одинец , директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан».

К следованию концепции 15-минутного города относится и инициатива компании по созданию собственной частной школы. Слово «создание» употреблено не случайно. Впервые застройщик не просто возведет здание школы, чтобы передать его муниципалитету, но создаст первую частную школу Красноярска, новое образовательное пространство.

— Во многом создание школы — это для нашей компании проект в плоскости миссии, вклада в будущее. Несмотря на то что это будет первая частная школа (сегодня в Красноярске нет ни одной частной школы в отдельно стоящем здании. — Ред.), мы не просчитываем здесь прибыль. Прежде всего воспринимаем частную школу как дополнительную ценность наших жилых комплексов и проект, который вновь поднимает планку компетенций компании, выводит нас на новый уровень, — отмечает Ирина Одинец.

В настоящее время строительство частных школ запланировано в рамках двух будущих масштабных жилых проектов «Арбан».

Зеленая формула 3/30/300

Еще один градостроительный мировой тренд в создании зеленых каркасов основывается на формуле 3/30/300, авторство которой принадлежит Сесил Конийнендийк, директору Института природных решений Университета Британской Колумбии. Формула подчеркивает решающий вклад городских деревьев и другой городской природы в здоровье и благополучие людей.

Каждый живущий в доме должен видеть из окна как минимум три дерева. Желательно, чтобы это были взрослые деревья приличного размера. На уровне микрорайона 30-процентное покрытие листвой — необходимый минимум, а городам следует стремиться к еще более высокому процентному содержанию там, где это возможно.

И наконец, никто не должен жить дальше 300 м от парка или зеленой зоны, где можно отдохнуть. Это расстояние современные урбанисты часто называют безопасной прогулкой.

— В определенной степени каждый жилой комплекс «Арбан» стремится к формуле 3/30/300. Мы стали трендсеттерами в создании природной среды в условиях «жесткого урбанистического города». Микрорайон SCANDIS — первый проект выбранного экологического вектора. В свою очередь микрорайон SCANDIS OZERO уже полностью раскрыл природную концепцию «жизни в городе, как за городом».

Одним из инструментов реализации зеленой формулы является последовательное ограничение использования личного автомобильного транспорта на территориях жилых комплексов. «Арбан» пошел по этому пути еще десять лет назад, решив, что экологические риски выше экономических.

— Наше трендсеттерство в «принудительной продаже подземного паркинга», конечно, не способствует росту продаж, но приучает наших покупателей к новой культуре потребления недвижимости. Только пожив в комфорте другого уровня, обретаешь понимание ценности бережного природного подхода.

Следуя тренду 3/30/300, «Арбан» по мере своих возможностей приближает зеленые пространства к своим объектам. Создавая природную среду в условиях агрессивной городской застройки, «Арбан» выходит за границы дворов. Например, рядом с ЖК SCANDIS OZERO создается настоящий парк. Это самый масштабный проект компании в области создания комфортной городской среды. Площадь территории — чуть больше 12 тыс. кв. м, ширина сквера — 50 м, длина — более 245 м. Современное общественное пространство на Взлетке будет построено на средства «Арбан», несмотря на то что эта земля принадлежит городу. Компания планирует завершить строительство парка в 2024 году.

Первым же общественным пространством рядом с жилым комплексом, однако за его границами, стал бульвар-променад возле ЖК «Бульвар цветов» в Покровке. Участок, который отдан под общественное пространство, входит в строительную площадку. Его вполне можно было застроить домами. Но компания решила создать тематическое и очень красивое место отдыха для жильцов всего района, утопающее в зелени и ярких красках живых цветов, которого так не хватает нашему городу. К бульвару-променаду примыкает спортивное активити-пространство с элементами скейт-парка.

Также компания включилась в благо-устройство аллеи на улице Краснодарской, решив помочь городским властям.

В ближайшем будущем «Арбан» станет еще одним трендсеттером в градостроительном осмыслении устаревших производственных территорий. Компания готовит к реализации новый проект. Это будет не просто жилой массив. По сути, проект является первым масштабным градостроительным опытом преобразования бывшей производственной площадки. Он станет флагманом «Енисейской Сибири» в направлении реновации застроенных территорий. «Арбан» готовится озвучить подробности Судоверфи на Красноярском экономическом форуме. В настоящее время известно, что помимо жилых помещений планируются нежилые. В том числе самое высотное здание на Уралом — башня «Енисейская Сибирь». Также на территории обновленной Судоверфи появится большой многоуровневый надземный паркинг, сопоставимый с тем, который компания «Арбан» возвела за 100 дней напротив БЦ «Баланс».

По словам Ирины Одинец, проект также отвечает актуальным мировым градостроительным направлениям.

— Вторая жизнь заброшенных производственных площадок — тренд, который активно развивается в Европе. Более того, сегодня самые престижные жилые районы Брюсселя, Осло, Гамбурга — это бывшие промплощадки. Те же судоверфи. Мы беремся за проект реновации на площади 20 га, желая создать прецедент в Сибири, а может, и в России. Не открывая подробностей, скажу лишь, что такого еще точно не было.