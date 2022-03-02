Депутаты избрали главу администрации Назарово
Сегодня в Назаровском Горсовете состоялась внеочередная сессия депутатов с повесткой — избрание главы муниципалитета.
Ранее, до сессии были отклонены заявки на кресло главы города от двух кандидатов -- Павла Гопоненко и Алексея Саяпин, поскольку они не предоставили полных сведений о доходах и расходах.
В финал конкурса вышли Ирина Лютенко, сотрудница местной администрации и Владимир Саар, экс-глава администрации Свердловского и Кировского районов Красноярска и Каратузского района.
Градоначальником предсказуемо выбран Владимир Саар — за него проголосовало большинство депутатов, при голосовании за альтернативного кандидата — Ирину Лютенко — депутаты также единогласно — воздержались.
К полномочиям новый глава города Назарово Владимир Саар приступит 9 марта 2022 года.
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