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Красноярская компания разработает ПСД по расчистке реки в Черноземье

Красноярская компания разработает ПСД по расчистке реки в Черноземье
Иллюстрация: ria57.ru

В 43 млн рублей оценивается стоимость работ по расчистке участка русла реки Сосна в Колпне Орловской области.

#НОВОСТИ

Проект финансируется из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области» (2020…2025).

Подрядчиком на разработку проектно-сметной документации по итогам аукциона выбрано красноярское ООО «Проектный Институт Территориального Развития», которое предложило самую низкую цену — 1,885 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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