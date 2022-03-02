Красноярская компания разработает ПСД по расчистке реки в Черноземье
В 43 млн рублей оценивается стоимость работ по расчистке участка русла реки Сосна в Колпне Орловской области.
Проект финансируется из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области» (2020…2025).
Подрядчиком на разработку проектно-сметной документации по итогам аукциона выбрано красноярское ООО «Проектный Институт Территориального Развития», которое предложило самую низкую цену — 1,885 млн рублей.
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