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Правительство РФ объявило о новых мерах поддержки бизнеса в период санкций

Правительство РФ объявило о новых мерах поддержки бизнеса в период санкций
Иллюстрация: pixabay.com

Дополнительную господдержку получат как отдельные отрасли, так и предприниматели в целом.

#НОВОСТИ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров рассказал о мерах, направленных на поддержку бизнеса в условиях санкционного давления.
 
В частности:
  • Решено поддержать отечественную IT-отрасль в части налоговых преференций. Их получат разработчики мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. Также предпринимателей из этой сферы на три года освободят от налога на прибыль и проверок. К тому же их кредитовать по ставке не выше 3% годовых, а сотрудники таких компаний смогут взять ипотеку на льготных условиях и получить отсрочку от армии.
  • Российские аграрии получат компенсации по ранее выданным кредитам. В общей сложности на эти цели будет выделено 5 млрд рублей.
  • С 10 марта 2022 года будут отменены все плановые проверки индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Мораторий будет действовать до конца года.
  • На полгода продлена программа кредитования предпринимателей под 3% на нужды выплаты заработной платы, аренды и коммунальных платежей («ФОТ 3.0»). На ее цели будет направлено дополнительно свыше 6 млрд рублей.
  • Малому и среднему бизнесу продолжат компенсировать комиссии за использование гражданами системы быстрых платежей при оплате товаров и услуг. На это правительство направит 500 млн рублей.
  • Объявлен четвертый этап амнистии капиталов. К перечню активов, которые теперь можно легализовать без последствий, добавлены наличные. Также вместо ценных бумаг в законе появится определение «финансовые активы». Это даст возможность легализовать не только акции или облигации, но и фьючерсные контракты, опционы и прочие финансовые инструменты.

Пакет этих законом обещают внести в Госдуму РФ уже сегодня.

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Автор: Петр Савельев
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