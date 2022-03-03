Сериал о сибирской золотой лихорадке планируют снять в Красноярском крае

Это будет часть празднования 200-летия Енисейской губернии. Показать сериал планируют в конце года.

В рамках празднования 200-летия Енисейской губернии, которое отмечается в этом году, в Красноярском крае планируют снять фильм о золотой лихорадке в Сибири в конце XIX века, сообщает ТАСС, со ссылкой на выступление главы региона Александра Усса на заседании попечительского совета краевого отделения Русского географического общества в рамках Красноярского экономического форума.

Планируется снять восемь серий. Съемки будут проходить в Красноярске, Енисейске, Шушенском и Манском районах края. В них будут участвовать красноярские актеры и местные жители. Показать фильм планируют в конце 2022 года по «одному из центральных каналов».

Напомним, что в конце 2021 года правительство Красноярского края подписало соглашение с Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения о развитии киноиндустрии в регионе.

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