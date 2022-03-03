Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.03
103,24
114,55
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сериал о сибирской золотой лихорадке планируют снять в Красноярском крае

Золотодобыча в Сибири в XIX веке
Золотодобыча в Сибири в XIX веке. Иллюстрация: Давайте отвлечёмся/pulse.mail.ru

Это будет часть празднования 200-летия Енисейской губернии. Показать сериал планируют в конце года.

#НОВОСТИ
В рамках празднования 200-летия Енисейской губернии, которое отмечается в этом году, в Красноярском крае планируют снять фильм о золотой лихорадке в Сибири в конце XIX века, сообщает ТАСС, со ссылкой на выступление главы региона Александра Усса на заседании попечительского совета краевого отделения Русского географического общества в рамках Красноярского экономического форума.
 
Планируется снять восемь серий. Съемки будут проходить в Красноярске, Енисейске, Шушенском и Манском районах края. В них будут участвовать красноярские актеры и местные жители. Показать фильм планируют в конце 2022 года по «одному из центральных каналов».
 
Напомним, что в конце 2021 года правительство Красноярского края подписало соглашение с Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения о развитии киноиндустрии в регионе.
 
Читайте также:
В Красноярске появился художественный совет

Это консультативный совещательный орган, который будет рассматривать цветовые решения, которые применяются в городе, а также вопросы внешнего вида фасадов, зданий и строений.

В Красноярске построят центр креативных индустрий

Расположится новый объект на Предмостной площади. Позовут его по имени известного красноярского художника Андрея Поздеева.

Юлия Верхушина перешла на работу в администрацию губернатора Красноярского края

В новой должности она продолжит курировать туристическую отрасль в регионе, но пост руководителя профильного агентства покинет.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Сундук мертвеца»: красноярская компания кормила вузы и больницы опасным мясом«Сундук мертвеца»: красноярская компания кормила вузы и больницы опасным мясом
  • Губернатор Усс отменил режим QR-кодов и ввел другие послабленияГубернатор Усс отменил режим QR-кодов и ввел другие послабления
  • Запаса продуктов в Красноярском крае хватит на 70 днейЗапаса продуктов в Красноярском крае хватит на 70 дней
  • Дерипаска: «нужно заканчивать весь этот госкапитализм»Дерипаска: «нужно заканчивать весь этот госкапитализм»
  • Банк России: на территории страны карты всех платежных систем работают нормальноБанк России: на территории страны карты всех платежных систем работают нормально
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.