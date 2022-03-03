Монголия предлагает Красноярскому краю расширить сотрудничество

Монголия готова более плотно работать с сибирскими регионами, заявил генеральный консул Монголии в Иркутской области Жигмэд Энхжаргал а ходе Красноярского экономического форума.

Выступление генконсула не значилось в программе дискуссии «Сибирь через 30 лет: вызовы, возможности, системные инициативы», однако прозвучало как нельзя более кстати.

Господин Энхжаргал коротко рассказал о принятой в стране политике нового возрождения Монголии, направленной на развитие энергетики, возрождение промышленности, усиление роли сельского хозяйства, создание экологической программы «миллиард деревьев», развитие городов и сел, а также оптимизацию работы контрольно-пропускных пунктов на границе, которая позволит ускорить оборот грузов.

Уже сейчас Монголия создала две ОЭЗ на границах с Бурятией и республикой Алтай, экономические зоны предназначены для совместных предприятий с российскими предпринимателями. Для обеспечения эффективной работы ОЭЗ строится скоростная магистраль через пограничные КПП. Ждет Монголия и российских энергетиков: в стране реализуется проект строительства ГЭС и увеличения мощности тепловых электростанций.

В 2021 году товарооборот между Монголией и Россией достиг $2 млрд, увеличившись на 42% по отношению к 2020 году. Однако, отметил генконсул, развитие добрососедских экономических отношений омрачается тарифными и нетарифными ограничениями на ввоз в Россию продукции монгольских животноводов, а также рядом иных административных барьеров.

«Мы готовы сотрудничать с приграничными территориями России, особенно с Красноярским краем, и мы рассчитываем на продуктивное общение», - отметил господин Энхжаргал.