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«Бей, беги, замри», — Анна Жираткова о текущих стратегиях выживания

«Бей, беги, замри», — Анна Жираткова о текущих стратегиях выживания
Иллюстрация: коллаж ДК

Сейчас задача сложнее: нужно бежать, резко меняя траекторию движения, порой даже на 180°, по воде, под камнепадом, который валится с неба. Ещё и сохраняя спокойствие.

#МНЕНИЯ

Комментаторов, выразителей различных мнения и просто зевак, желающих высказаться, вокруг достаточно.

Шок первых дней начинает проходить. Реакция на стресс у компаний, как и у людей, их возглавляющих, разделилась на три варианта событий.

Первый — замри! Поставщики и партнёры замерли в ожидании, до понедельника, до марта, до пятницы… многие из них так и не оттаяли до сих пор. Просто разослали безличные письма-сообщения, что все отгрузки приостановлены, склады на замке, счета не выставляем до особого разрешения — бог знает когда. И это, преимущественно, европейские компании, которые не могут проехать через польскую границу, не понимают курс и свой актуальный  статус на российском рынке…

Вторые — бей! Отсрочки отрубили, цены взвинтили на 15, 30, 60 %, счёт действительный 1 день, не успел оплатить — пошёл вон. В истериках бьются, собачатся, нередко теряя человеческое лицо. Это российские компании, у которых есть продукция на складе, и они стараются продать её наилучшим для себя образом. Не продешевить ни на копейку! А может даже и разбогатеть. Кому война, а кому…. вечные ценности...

Третья реакция на стресс — беги! Это и наша реакция. Руки в ноги и бегом! В пандемию эта стратегия нас спасала. В то время я представляла себя лягушкой из известного мема, бегущей во все лопатки по воде. Была задача перебраться по воде с одного берега на другой. Сейчас задача сложнее: нужно бежать, резко меняя траекторию движения, порой даже на 180°, по воде, под камнепадом, который валится с неба. Ещё и сохраняя спокойствие.

Надо сказать, мы не одни выбрали стратегию «бежать». Стараемся проявлять сплоченность, партнерство, поддержку. Ценим, когда получаем то же в ответ. Важна хотя бы какая-то предсказуемость от партнеров… Стараемся стабилизироваться и мобилизоваться в безвоздушном пространстве, ищем точки опоры внутри себя, что бы не потерять ориентацию.  Понимать где небо, где земля… и какое расстояние до ближайшего летящего с тобой рядом объекта. ⠀

Ставим понятные тактические задачи на каждый день. Рисуем галочку в ежедневнике и хвалим  себя  за каждую выполненную  задачу. Цель: производственный план марта. Нужно обеспечить текущие заказы комплектующими и  загрузить производство на следующий квартал.

 

Автор: Петр Савельев
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