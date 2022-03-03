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Анна Гарнец: мы готовы сотрудничать с энергокомпаниями в сфере регулирования майнинга

Анна Гарнец: мы готовы сотрудничать с энергокомпаниями в сфере регулирования майнинга
Иллюстрация: коллаж ДК

Министр экономики и регионального развития Красноярского края поддержала опасения энергетиков о рисках для энергохозяйства из-за отсутствия регулирования сферы майнинга.

#НОВОСТИ
Тему развития майнинга криптовалют поднял в своем выступлении в ходе дискуссии «Сибирь через 30 лет: вызовы, возможности, системные инициативы» заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов. Он отметил, что развитие майнинга влечет за собой риски повышенной нагрузки на объекты электросетевого хозяйства. В то же время майнинг не является производством, и сильно зависит от международной конъюнктуры. Невозможность прогнозирования роста нагрузки не позволяет разумно выстраивать инвестиционные планы по развитию электросетей и обеспечивать устойчивость энергосистемы. В то время как для качественного комплексного развития территории необходимо четко понимать, какие мощности в каком населенном пункте края необходимы. Без внятной системы регулирования майнинга – учета мощностей и потребления — под угрозой оказывается реализация в том числе самых необходимых экологических мер, например, перевода частного сектора на электроотопление.
 
Думаю, мы, Красноярский край, должно посотрудничать с энергокомпаниями и разработать какие-то законодательные предложения в этой сфере», — отметила Анна Гарнец.
 
Напомним, регулирование майнинга обсуждалось на КЭФ накануне. Как отметили участники дискуссии, это было первое масштабное обсуждение, учитывающее позиции как институтов развития, так и представителей криптобизнеса, а также энергетики.
Автор: Петр Савельев
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