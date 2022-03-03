Заключено соглашение о сотрудничестве правительства Хакасии с компанией РУСАЛ в 2022 году

3 марта на площадке КЭФ-2022 глава Хакасии Валентин Коновалов и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2022 год.

118,1 млн рублей направит РУСАЛ на развитие образования в Хакасии и благоустройство общественных территорий.

Средства будут направлены на модернизацию и обеспечение образовательных организаций республики материально-технической базой, функционирование учебных центров естественно-научной и технологической направленностей, создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом, а также благоустройство общественных территорий.

Глава Хакасии поблагодарил руководство компании за плодотворное сотрудничество, отметив, что это яркий пример эффективной совместной работы органов власти и частных компаний.

РУСАЛ — наш надежный партнер уже многие годы. Неоценимую поддержку компания оказала республике в нашем общем деле по борьбе с коронавирусной инфекцией и преодолению сложностей, с которыми мы все столкнулись на протяжении последних двух лет. Высоко ценим вашу активную благотворительную деятельность и финансовую поддержку важных для развития Хакасии проектов, — подчеркнул Валентин Коновалов.

Глава Хакасии отметил, РУСАЛ последовательно наращивает налоговую базу бюджета Хакасии. В 2019 году компания увеличила поступления в бюджет региона до 3,5 млрд рублей (рост по сравнению с 2018 годом почти на 2 млрд рублей). В 2021-м платежи компании в республиканскую казну составили рекордные 7,5 млрд руб.

В результате налоговых поступлений, в том числе от компании РУСАЛ в прошедшем году оказывалась финансовая поддержка муниципальным образованиям республики, погашена значительная часть кредиторской задолженности, сокращается госдолг.

Компанией РУСАЛ в период пандемии построен медицинский центр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, приобретены аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, лекарства.

На средства компании ежегодно ремонтируются школы, детсады, медучреждения, обновляется их оборудование, облагораживается общественное пространство населенных пунктов региона. За последние три года общий объем социальных инвестиций Компании только в рамках соглашений составил почти 250 млн рублей. Такой подход к социальным инвестициям в РУСАЛе был заложен еще основателем компании Олегом Дерипаска.

Компания РУСАЛ всегда активно участвует​ в​ социально-экономической жизни республики и ежегодно берет на себя дополнительные обязательства, которые выходят за рамки соглашений, —​ отметил Евгений Никитин. — Например, в 2021 году помимо соглашения Компанией были выделены более 25 млн. рублей на решение важных социальных вопросов в Хакасии по поступившим обращениям. На эти средства проводились спортивные мероприятия, закупались учебники, ремонтировались спортивные учреждения, оказывалась регулярная помощь медучреждениям и многое другое. Так же, как и в прошлые годы мы постоянно взаимодействуем с правительством республики и по другим направлениям.

Благодаря постоянной модернизации, предприятия РУСАЛа совершенствуют свое производство и увеличивают объемы выпускаемой продукции. В планах — участие в региональных инвестиционных проектах, реализуемых в Хакасии, дальнейшее расширение мощностей и производство новых видов товаров. Это позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет республики.