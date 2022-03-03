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Маркетплейсы: «Перебоев с поставками и доставкой не будет»

Маркетплейсы: «Перебоев с поставками и доставкой не будет»
Иллюстрация: Яндекс

Представители крупнейших маркетплейсов, работающих на территории России, обсудили перспективы развития в условиях «новой реальности 2.0» на КЭФ-2022.

#НОВОСТИ

На Красноярском экономическом форуме состоялась экспертная дискуссия «Маркетплейсы как драйвер развития e-commerce и инструмент стимулирования экспорта». Представители крупнейших электронных торговых площадок смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом. Возможно тому причина беспрецедентный подъем сферы в предыдущие пандемийные года.

По словам Александра Савченко, заместителя гендиректора по работе с государственными органами KazanExpress, капитализация площадки выросла в 2021 года на 800%. В целом, как отметил Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернетторговли (АКИТ), объем внутренних транзакций на рынке интернет-торговли составил 1,6 млрд, трансграничных — 1 млрд.

Представители площадок отметили сокращение длительности доставки. Особенно ярко это наблюдалось в аптечных сетях. Практически все игроки рынка расширили склады и ассортименты. Получили развитие гибридные форматы торговли.

Мы делаем ставку на стыке оффлайн и онлайн торговли. Заказ на витрине сайта, а получение в аптеке. Такой формат получил огромный рост в 2020 и 2021 годах», — рассказал Александр Котляров, руководитель проектов «Все аптеки» и «Здоровье Mail.ru».

Также участники дискуссии затронули вопрос входа брендов на электронные торговые площадки, подчеркнув, что «человек с улицы не сможет успешно торговать на маркетплейсе». Интеграция требует профессионального сопровождения. В связи с этим получает популярность новая профессия — «менеджер маркетплейсов». Именно он отвечает за вывод компании производителя на рынок. В то же время именно электронные площадки являются самым демократичным каналов выхода на широкие аудитории для малого бизнеса.

Обороты е-коммерции растут, маркетплейсы облегчают вход в рынок малых предпринимателей и могут его бустить от множества сложностей на старте», — сказал Евгений Щепелин, управляющий директор Дирекции по экосистеме юридических лиц ПАО «Сбербанк».

Безусловно, самым драматичным вопросом обьсуждения стала работа площадок с учетом вводимых санкций. Представители маркетплейсов и торговых экосистем считают, что сфера выдержит грядущие потрясения, хотя, конечно, придется многое перестраивать.

Перебоев с оплатой и поставками товаров не предвидится. Даже с учетом увеличения спроса со стороны россиян», — оптимистично заверил Сергей Лебедев, директор по связи с государственными органами Aliexpress.

Автор: Петр Савельев
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