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В Красноярском крае создадут восемь индустриальных кластеров

В Красноярском крае создадут восемь индустриальных кластеров
Иллюстрация: Яндекс

Сибирь заняла приоритетное место в федеральной повестке. И не только потому, что мы богаты ресурсами. Сибирь «выгодно равноудалено» от Запада и от Востока. В наше время это становится плюсом.

#НОВОСТИ

Выступая на Красноярском экономическом форуме, Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ, назвала Сибирь одной из приоритетных территорий развития: здесь сосредоточены крупнейшие в России запасы цветных металлов и других природных ресурсов. 

Вице-премьер отдельно отметила преимущества Красноярского края:

В регионе сконцентрированы важнейшие научно-исследовательские центры, а округ обеспечен собственными источниками генерации дешевой электроэнергии, что является важным фактором для развития и реализации крупных инвестиционных проектов».

Чтобы привлечь новые инвестиции, в регионе создадут 8 индустриальных кластеров:

  • Лес;
  • Переработка алюминия;
  • Цветные и редкоземельные металлы;
  • Нефть и газ;
  • Драгоценные металлы;
  • Туризм;
  • Сельское хозяйство;
  • Уголь.

Виктория Абрамченко завершила выступление, назвав Сибирь

новым флагманом развития экономики России».

Автор: Петр Савельев
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