В Красноярском крае создадут восемь индустриальных кластеров

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Сибирь заняла приоритетное место в федеральной повестке. И не только потому, что мы богаты ресурсами. Сибирь «выгодно равноудалено» от Запада и от Востока. В наше время это становится плюсом.