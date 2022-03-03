В Красноярском крае создадут восемь индустриальных кластеров
Сибирь заняла приоритетное место в федеральной повестке. И не только потому, что мы богаты ресурсами. Сибирь «выгодно равноудалено» от Запада и от Востока. В наше время это становится плюсом.
Выступая на Красноярском экономическом форуме, Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ, назвала Сибирь одной из приоритетных территорий развития: здесь сосредоточены крупнейшие в России запасы цветных металлов и других природных ресурсов.
Вице-премьер отдельно отметила преимущества Красноярского края:
В регионе сконцентрированы важнейшие научно-исследовательские центры, а округ обеспечен собственными источниками генерации дешевой электроэнергии, что является важным фактором для развития и реализации крупных инвестиционных проектов».
Чтобы привлечь новые инвестиции, в регионе создадут 8 индустриальных кластеров:
- Лес;
- Переработка алюминия;
- Цветные и редкоземельные металлы;
- Нефть и газ;
- Драгоценные металлы;
- Туризм;
- Сельское хозяйство;
- Уголь.
Виктория Абрамченко завершила выступление, назвав Сибирь
новым флагманом развития экономики России».