Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.03
103,24
114,55
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Считаем запасы: на сколько месяцев хватит лекарств в Красноярске

Считаем запасы: на сколько месяцев хватит лекарств в Красноярске
Иллюстрация: Яндекс

Представители краевой сети «Губернские аптеки» рассказали, каким образом они планируют снять риски перебоев лекарственных поставок.

#НОВОСТИ

Вопрос грядущего дефицита лекарственных средств один из самых обсуждаемых. По словам Ильи Зайцева, депутата Заксобрания, разбиравшегося с этим вопросом:

 Ситуация непростая, но контролируемая».

В настоящее время создан полугодовой запаснеобходимых лекарств, в том числе и для льготников, которые получают препараты бесплатно или с 50% скидкой.

Закупка лекарств впрок началась с середины феврале на фоне растущего доллара. В первую очередь закуплены (и продолжают закупаться) препараты для льготников из сложной категории — люди с сахарным диабетом, дети с муковисцидозом, астматики и люди с болезнями сердца. Помогли и заранее заключенные контракты, и финансовая подушка, которая у компании есть, и размер краевой аптечной сети.

С розницей ситуация сложнее, но тоже под контролем», — заверили представители Губаптек

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Сундук мертвеца»: красноярская компания кормила вузы и больницы опасным мясом«Сундук мертвеца»: красноярская компания кормила вузы и больницы опасным мясом
  • Губернатор Усс отменил режим QR-кодов и ввел другие послабленияГубернатор Усс отменил режим QR-кодов и ввел другие послабления
  • Запаса продуктов в Красноярском крае хватит на 70 днейЗапаса продуктов в Красноярском крае хватит на 70 дней
  • Дерипаска: «нужно заканчивать весь этот госкапитализм»Дерипаска: «нужно заканчивать весь этот госкапитализм»
  • Банк России: на территории страны карты всех платежных систем работают нормальноБанк России: на территории страны карты всех платежных систем работают нормально
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.