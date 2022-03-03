Считаем запасы: на сколько месяцев хватит лекарств в Красноярске

Представители краевой сети «Губернские аптеки» рассказали, каким образом они планируют снять риски перебоев лекарственных поставок.

Вопрос грядущего дефицита лекарственных средств один из самых обсуждаемых. По словам Ильи Зайцева, депутата Заксобрания, разбиравшегося с этим вопросом:

Ситуация непростая, но контролируемая».

В настоящее время создан полугодовой запаснеобходимых лекарств, в том числе и для льготников, которые получают препараты бесплатно или с 50% скидкой.

Закупка лекарств впрок началась с середины феврале на фоне растущего доллара. В первую очередь закуплены (и продолжают закупаться) препараты для льготников из сложной категории — люди с сахарным диабетом, дети с муковисцидозом, астматики и люди с болезнями сердца. Помогли и заранее заключенные контракты, и финансовая подушка, которая у компании есть, и размер краевой аптечной сети.