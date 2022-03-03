Представители крупных компаний согласились поддержать малый бизнес Красноярского края

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец обратилась к коллегам по дискуссии – представителям РУСАЛа, «Полюса» и «Норникеля» с просьбой поддержать малый бизнес.

Она отметила, что сейчас время сложное, во многом рубежное, и предприятия малого и среднего бизнеса могут стать первыми жертвами происходящих экономических процессов. Переориентироваться на внутренний спрос, конечно, можно, но это потребует не только времени. Применительно к Красноярскому краю внутренний спрос на продукцию предприятий МСБ крупные игроки.

Готовы ли вы взять на себя функцию формирования внутреннего спроса, пусть даже где-то в ущерб маржинальности бизнеса?» - спросила Анна Гарнец.

За всех коллег ответ держал вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев. Он отметил, что все крупные компании, представленные в крае, давно ведут диалог с правительством региона и готовы развивать различные формы взаимодействия дальше. Грачев попросил министра представить конкретные предложения, чтобы перевести диалог в более предметное русло. Анна Гарнец пояснила, что такие предложения сейчас разрабатываются и вскоре будут вынесены на дальнейшее обсуждение.