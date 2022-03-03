МИД РФ: Россия совершит азиатский разворот благодаря потенциалу Сибири

Об этом в ходе пленарного заседания Красноярского экономического форума заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Сибири будет отводится больше внимания со стороны правительства

Представитель дипведомства осторожно сказал, что пока трудно судить, как долго продлится изоляция России, но независимо от того, как скоро будет урегулирована ситуация вокруг Украины, правительство страны делает ставку на азиатских партнеров. В первую очередь, это Евразийский экономический союз, а также Китай и более дальние соседи по азиатскому региону. Сибири в этом отводится особое место. Теперь регионы России, расположенные за Уралом, рассматриваются не только как источник экспорта углеводородов, сырьевых товаров, продукции первых и вторых переделов, но и как поставщик технологий и знаний.

Мы не отказываемся от сотрудничества с Западом, но акценты будут смещаться на азиатскую часть глобуса. Это непростой путь, мы видим чинимые препоны в банковский и финансовой сферах, многое в этом процессе будет зависеть от дипломатии. И потенциал Сибири позволит экономике России совершить азиатский разворот. Условия будут ужесточаться, но будут открываться и новые возможности, которыми надо пользоваться», - отметил Александр Панкин.

По мнению эксперта, правительство России будет уделять Сибири больше внимания и поддержки, и этот процесс уже начался. В глобальном смысле из-за переориентации на Азию планы сотрудничества не изменятся. Совместные проекты в рамках ЕврАзЭс охватывают широкий спектр вопросов – от зеленой экономики и экологии до цифровизации, обеспечения продовольственной безопасности, транспортной связуемости, снижения административных и иных барьеров, финансовой поддержки и создания совместных предприятий.

Напомним, ранее, выступая на Красноярском экономическом форуме, Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ, назвала Сибирь одной из приоритетных территорий развития: здесь сосредоточены крупнейшие в России запасы цветных металлов и других природных ресурсов. В частности, на территории Красноярского края будут созданы создадут 8 индустриальных кластеров.