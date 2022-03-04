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Президент назначил главу ГУФСИН по Красноярскому краю

Президент назначил главу ГУФСИН по Красноярскому краю
Иллюстрация: 24.fsin.gov.ru

В должности утвержден генерал-лейтенант Андрей Попето, который с июля 2021 года возглавлял краевое управление ГУФСИН в статусе исполняющего обязанности.

#НОВОСТИ

Андрей Попето родился в 1976 году в Пермской области, в системе ФСИН с 1998 года, начинал работу в УИН УВД Красноярского края и дорос до должности заместителя начальника краевого ГУФСИН. Затем Попето перешел в главк на должность первого заместителя начальника Управления тылового обеспечения ФСИН России, в 2016 году стал начальником управления. В сентябре 2019 года возглавил ГУФСИН России по Новосибирской области.

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Автор: Петр Савельев
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