Спрос на психологов в России за год вырос в два раза

По данным портала hh.ru за февраль 2022 года спрос на психологов, в том числе корпоративных психологов и коучей в сфере психологии вырос по всей стране по сравнению с началом 2021 года на 111%.

С начала февраля для специалистов в сфере психологии появилось более 500 новых вакансий. При этом лидерами по спросу на специалистов такого профиля являются Москва (каждая третья вакансия), Санкт-Петербург (11% вакансий от всего объема по стране), Московская область (8%), Краснодарский край (5%) и Красноярский край (4%).

При этом на одну вакансию приходится более 10 кандидатов.

Чаще всего психологов ищут образовательные учреждения, компании-работодатели из области медицины и фармацевтики, госорганы, общественные организации, компании из сферы энергетики, финансовый сектор, работодатели из области маркетинга.

Требуются специалисты, которые могут оказывать психологическую поддержку людям, консультировать в стрессовых ситуациях, проводить тренинги в рамках корпоративной поддержки, а также проводить психологический анализ новых сотрудников и кандидатов.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для психологов в начале 2022 года в целом по России составляет порядка 38 тысяч рублей. В Красноярском крае, по данным hh.ru, психологам в среднем готовы платить чуть меньше – 36,9 тысяч рублей в месяц.

По теме: