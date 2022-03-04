«Енисейская Сибирь» создает 4 тысячи рабочих мест: а люди будут?

Человеческий капитал — одна из ключевых тем обсуждения на КЭФ-2022. Речь шла одновременно и о создании новых рабочих мест, и о поиске кадров, и об удерживающей среде.

Что касается безработицы, которая может прирасти из-за прекращения деятельности ряда брендов на территории России и Красноярского края, то КИП «Енисейская Сибирь» готова выставить на рынок труда четыре тысячи рабочих мест. Именно эта цифра была заявлена в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством и предприятиями, реализующими инвестиционные проекты в рамках «Енисейской Сибири». Речь идет о кадровом обеспечении трех крупных компаний, занимающихся золотодобычей, глубокой переработкой древесины и освоением угольных месторождений – АО «Краслесинвест», ООО «Северная звезда» и ООО ГРК «Амикан».

Мы подписали соглашения по трём крупным проектам с общей кадровой потребностью более 4 тысяч сотрудников. Все они входят в КИП «Енисейская Сибирь» и относятся к числу флагманских проектов в своих отраслях. Подписанные соглашения подтверждают высокую степень готовности этих инвестпроектов со всеми эффектами для краевой экономики», – заявил Юрий Лапшин, председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

Компании «Краслесинвест» люди потребуются на планируемом строительстве Биотехнологического комплекса в Богучанском районе.

Компания «Северная звезда» нуждается в кадрах на Таймыре, где на стадии запуска проекта по освоению Сырадасайского месторождения. Также к запуску подведен второй инвестиционный проект по освоению месторождений Западного Таймыра.

ГРК «Амикан» будет обеспечивать кадрами строительство предприятий на Ведугинском золоторудном месторождении.

Все участники соглашения отметили, что намерены делать ставку на молодежь. Связывает ли молодежь свое будущее с Сибирь? Это еще один важный аспект дискуссии на тему человеческого капитала, поднятой на КЭФ-2022.

Представители HR-служб компаний, работающих на территории СФО, отметили, что в этом году на на рынке труда начался «идеальный шторм» — сразу несколько неблагоприятных внешних факторов привели к дефициту персонала. Об этом заявили сразу несколько экспертов. Многие компании реализуют амбициозные проекты в Сибири, однако работать в сложных климатических условиях готовы не все — в результате возникает дефицит кадров.

Эксперты уверены: размер заработной платы сегодня стоит не на первом месте у потенциальных сотрудников – важнее вопросы комфорта и благополучия.

По словам Анастасии Перфильевой, заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля», кадровый дефицит в металлургической отрасли – порядка 60 тысяч мест, и сейчас все корпорации нацелены на то, чтобы максимально быстро и эффективно привлекать персонал.

Если большие города – это место привлечения рабочей силы, то компаниям, которые расположены в удаленных регионах страны, особенно сложно. Поэтому огромный вызов сегодня для таких компаний – обеспечить достойные условия жизни и работы персонала, и думаю, что все они так или иначе будут улучшать ценностные предложения для сотрудников. Чтобы, приходя в компанию, люди четко понимали свой карьерный трек, имели условия для жизни, социальный пакет», — сказала г-жа Перфильева.

Эксперт подчеркнула, что нельзя сбрасывать со счетов демографическую ситуацию в стране. Сейчас проживаем период демографической ямы. Трудоспособного населения на текущий момент гораздо меньше, чем могло было быть, и демографическая ситуация будет ухудшаться в связи с тем, что мы прошли непростые два года ковидной волны, когда смертность в разы превышала рождаемость.

Для решения кадрового вопросы в условиях демографической ямы нужно объединить усилия и открывать дополнительные места для приема на бюджет в вузы, стимулировать молодежь не бояться сдавать физику, химию, математику, получать технические специальности и, как следствие, приходить работать на промышленные предприятия», — сказала Анастасия Перфильева.

Например, в Норильске уже второй год проводится эксперимент: заключен договор с МГУ, и преподаватели этого вуза обучают учителей школ города по-новому преподносить школьникам точные дисциплины и заинтересовывать их. Мера уже помогла – по данным Заполярного государственного университета входной балл по техническим дисциплинам повысился на 10%, и это говорит о том, что качество образования в Норильске улучшилось.

В целом эксперты сошлись во мнении, что человеческий капитал стал направлением для инвестирования. Компании понимают важность кадрового потенциала в развитии экономики не только Сибири, но и страны в целом.

Особым направлением в дискуссии о человеческом капитале стала тема удерживающей среды — комфортных, удобнахы для жизни городов, где интересно и перспективно представителям разных поколений, но особенно молодежи. Одним из ответов на этот вызов является концепция развития креативных индустрий.

По словам Екатерины Сачковой, директор агентства «Творческие индустрии», последние полтора года в кругах управленцев концепция креативных индустрий имеет большой интерес, развитие этой индустрии имеет прямое отношение и к развитию городской среды.

Этот ресурс активно актуализируется. Ожидаем появления федеральной дорожной карты и стратегии развития. У молодежи, обычно сюда относят студенчество, но я бы включила сюда и «начинающих взрослых» — подростков-абитуриентов. У них есть запрос на развитие неких креативных кластеров, где молодежь не только пассивный потребитель, но и активный резидент – это необходимо учитывать организаторам таких пространств.

По мнению Олега Коледова, главы правления Сибирского кино-индустриального фонда «55 Параллель», председателя комитета по креативным индустриям и туризму регионального отделения по Красноярскому краю, магнитом притяжения может стать развитие киноиндустрии в регионе: