«Енисейская Сибирь» создает 4 тысячи рабочих мест: а люди будут?
Человеческий капитал — одна из ключевых тем обсуждения на КЭФ-2022. Речь шла одновременно и о создании новых рабочих мест, и о поиске кадров, и об удерживающей среде.
Что касается безработицы, которая может прирасти из-за прекращения деятельности ряда брендов на территории России и Красноярского края, то КИП «Енисейская Сибирь» готова выставить на рынок труда четыре тысячи рабочих мест. Именно эта цифра была заявлена в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством и предприятиями, реализующими инвестиционные проекты в рамках «Енисейской Сибири». Речь идет о кадровом обеспечении трех крупных компаний, занимающихся золотодобычей, глубокой переработкой древесины и освоением угольных месторождений – АО «Краслесинвест», ООО «Северная звезда» и ООО ГРК «Амикан».
Мы подписали соглашения по трём крупным проектам с общей кадровой потребностью более 4 тысяч сотрудников. Все они входят в КИП «Енисейская Сибирь» и относятся к числу флагманских проектов в своих отраслях. Подписанные соглашения подтверждают высокую степень готовности этих инвестпроектов со всеми эффектами для краевой экономики», – заявил Юрий Лапшин, председатель краевого правительства Юрий Лапшин.
- Компании «Краслесинвест» люди потребуются на планируемом строительстве Биотехнологического комплекса в Богучанском районе.
- Компания «Северная звезда» нуждается в кадрах на Таймыре, где на стадии запуска проекта по освоению Сырадасайского месторождения. Также к запуску подведен второй инвестиционный проект по освоению месторождений Западного Таймыра.
- ГРК «Амикан» будет обеспечивать кадрами строительство предприятий на Ведугинском золоторудном месторождении.
Все участники соглашения отметили, что намерены делать ставку на молодежь. Связывает ли молодежь свое будущее с Сибирь? Это еще один важный аспект дискуссии на тему человеческого капитала, поднятой на КЭФ-2022.
Представители HR-служб компаний, работающих на территории СФО, отметили, что в этом году на на рынке труда начался «идеальный шторм» — сразу несколько неблагоприятных внешних факторов привели к дефициту персонала. Об этом заявили сразу несколько экспертов. Многие компании реализуют амбициозные проекты в Сибири, однако работать в сложных климатических условиях готовы не все — в результате возникает дефицит кадров.
Эксперты уверены: размер заработной платы сегодня стоит не на первом месте у потенциальных сотрудников – важнее вопросы комфорта и благополучия.
По словам Анастасии Перфильевой, заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля», кадровый дефицит в металлургической отрасли – порядка 60 тысяч мест, и сейчас все корпорации нацелены на то, чтобы максимально быстро и эффективно привлекать персонал.
Если большие города – это место привлечения рабочей силы, то компаниям, которые расположены в удаленных регионах страны, особенно сложно. Поэтому огромный вызов сегодня для таких компаний – обеспечить достойные условия жизни и работы персонала, и думаю, что все они так или иначе будут улучшать ценностные предложения для сотрудников. Чтобы, приходя в компанию, люди четко понимали свой карьерный трек, имели условия для жизни, социальный пакет», — сказала г-жа Перфильева.
Эксперт подчеркнула, что нельзя сбрасывать со счетов демографическую ситуацию в стране. Сейчас проживаем период демографической ямы. Трудоспособного населения на текущий момент гораздо меньше, чем могло было быть, и демографическая ситуация будет ухудшаться в связи с тем, что мы прошли непростые два года ковидной волны, когда смертность в разы превышала рождаемость.
Для решения кадрового вопросы в условиях демографической ямы нужно объединить усилия и открывать дополнительные места для приема на бюджет в вузы, стимулировать молодежь не бояться сдавать физику, химию, математику, получать технические специальности и, как следствие, приходить работать на промышленные предприятия», — сказала Анастасия Перфильева.
Например, в Норильске уже второй год проводится эксперимент: заключен договор с МГУ, и преподаватели этого вуза обучают учителей школ города по-новому преподносить школьникам точные дисциплины и заинтересовывать их. Мера уже помогла – по данным Заполярного государственного университета входной балл по техническим дисциплинам повысился на 10%, и это говорит о том, что качество образования в Норильске улучшилось.
В целом эксперты сошлись во мнении, что человеческий капитал стал направлением для инвестирования. Компании понимают важность кадрового потенциала в развитии экономики не только Сибири, но и страны в целом.
Особым направлением в дискуссии о человеческом капитале стала тема удерживающей среды — комфортных, удобнахы для жизни городов, где интересно и перспективно представителям разных поколений, но особенно молодежи. Одним из ответов на этот вызов является концепция развития креативных индустрий.
По словам Екатерины Сачковой, директор агентства «Творческие индустрии», последние полтора года в кругах управленцев концепция креативных индустрий имеет большой интерес, развитие этой индустрии имеет прямое отношение и к развитию городской среды.
Этот ресурс активно актуализируется. Ожидаем появления федеральной дорожной карты и стратегии развития. У молодежи, обычно сюда относят студенчество, но я бы включила сюда и «начинающих взрослых» — подростков-абитуриентов. У них есть запрос на развитие неких креативных кластеров, где молодежь не только пассивный потребитель, но и активный резидент – это необходимо учитывать организаторам таких пространств.
По мнению Олега Коледова, главы правления Сибирского кино-индустриального фонда «55 Параллель», председателя комитета по креативным индустриям и туризму регионального отделения по Красноярскому краю, магнитом притяжения может стать развитие киноиндустрии в регионе:
Считаю, что мы должны организовать базу в Сибири способную снимать полномасштабное кино, это насущная необходимость. Это поможет удержать творческую молодежь, которой в Сибири очень не хватает. В Сибири дефицит кадров у госкорпораций порядка 20 млн людей. Нужно влюбить молодежь в город».