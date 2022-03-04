В Емельяновском районе построят логистический парк

На Красноярском экономическом стало известно о создании современного логистического парка в Емельяново. Его будет строить компания «Мега-Строй М».

Компания подписала соответствующее соглашение с правительством Красноярского края.

Общая площадь парка — 138 га. До 2026 года будет возведено 600 тыс кв. м производственно-складских комплексов класса «А». Причем 85 кв. м введут в 2023...2024. Объем инвестиций в проект только за первые два года составит порядка 6 млрд рублей. Логистический парк предназначен для оптово-розничных и логистических компаний, а также игроков рынка e-commerce.

У нас большие планы по развитию грузопассажирского хаба, по созданию оптово-распределительных центров в сфере торговли и агропромышленного комплекса», — заявил Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края.

Представитель компании «Мега-Строй М» — генеральный директор Евгений Воропаев, добавил: