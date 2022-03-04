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Красноярцев просят не парковаться на нечетной стороне улицы Красной Армии до 25 марта

Красноярцев просят не парковаться на нечетной стороне улицы Красной Армии до 25 марта
Иллюстрация: КрасКом

Красноярский водоканал начинает замену почти километра старых труб холодной воды на участке сети между улицами Декабристов и Горького. Припаркованные машины будут мешать работам.

#НОВОСТИ

Как сообщает пресс-служба КрасКома, на этом участке в период с 4 по 25 марта возможно периодическое перекрытие сквозного проезда. Кроме того, оставлять автомобиль в зоне работ может быть небезопасно.

Ремонтировать сети будут с помощью специальной буровой машины по технологии горизонтально-направленного бурения (ГНБ).  Это позволяет менять изношенные стальные трубы на новые полиэтиленовые без «раскопок» траншеи.

Работы будут вестись с 8.00 до 22.00 – в соответствии с требованиями закона о тишине.

 

Автор: Петр Савельев
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