Трамваи, креативные кластеры и газогенерация: что ждет красноярцев к 2035 году

На Красноярском экономическом форуме представили проекты, которые разрабатываются в рамках подготовки Красноярска к празднованию 400-летия.

Проекты, которые входят в мастер-план развития Большого Красноярска до 2035 года, презентовали на КЭФ-2022. Разрабатывает их конструкторское бюро «Стрелка».

Первый проект связан с транспортом — к назначенному сроку в городе собираются запустить скоростные трамваи, которые станут главным средством передвижения. Это позволит снизить экологическую нагрузку на Красноярск со стороны транспорта.

Для улучшения экологии также предлагается перевести ТЭЦ на так называемый синтез-газ. Специальная газогенераторная установка при температуре 1600 градусов позволяет получить из бурого угля экологически чистое топливо, половину которого составляет водород.

В застройке Красноярска ставку сделают на редевелопмент заброшенных предприятий. На их месте собираются создавать креативные кластеры и современные кварталы.

Также разработчики представили и другие программы, связанные с городским ландшафтом, озеленением, использованием водного каркаса города.

2028-й год задает траекторию движения города в будущее. Наша цель — новая градостроительная, транспортная, образовательная, экологическая политика. Красноярск должен стать эталоном развития городов-миллионников», — отметил в своем выступлении на презентации мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

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