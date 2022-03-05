Трамваи, креативные кластеры и газогенерация: что ждет красноярцев к 2035 году
На Красноярском экономическом форуме представили проекты, которые разрабатываются в рамках подготовки Красноярска к празднованию 400-летия.
2028-й год задает траекторию движения города в будущее. Наша цель — новая градостроительная, транспортная, образовательная, экологическая политика. Красноярск должен стать эталоном развития городов-миллионников», — отметил в своем выступлении на презентации мэр Красноярска Сергей Ерёмин.
В городе сейчас есть несколько ресторанов, которые считаются одними из лучших в России. Это уже заставило некоторых туроператоров включить Красноярск в программу гастротуров.
15 студентов из Красноярска получат именную стипендию Потанина
Фонд Потанина объявил имена победителей стипендиального конкурса, направленного на поддержку лучших студентов магистратуры из числа 75 вузов-участников Стипендиальной программы.
Роль Красноярска в олимпийской истории
Красноярск сыграл важную роль в нынешней зимней Олимпиаде. Хотя спортсмены, выступающие за край, остались без медалей, и нам, болельщикам, порой было очень обидно. Но это спорт. И олимпийское везение.